Saygınlar Lojistik'ten Belarus'a nakliye hizmeti!

Saygınlar nakliyat firması olarak, iş sahasında geniş yelpazede taşımacılık hizmeti vermekteyiz. Belarus nakliye devamlı surette nakliyat hizmetlerini sürdürdüğümüz ülkelerden bir tanesidir. Belarus’un Avrupa’nın merkezinde bulunması ülkeye coğrafi konum olarak stratejik bir önem kazandırıyor. Batı Avrupa devletlerini Doğu ile Karadeniz kıyı bölgelerini Baltık Denizi ülkeleri ile birbirine bağlayan ana ulaşım yollarının kavşak noktasındadır. Bulunduğu konum ile ulaşım koridoru görevini görmektedir. Sangınlar nakliyat olarak Avrupa bölgesinde Belarus dâhil olmak üzere birçok ülke ile uluslararası kalite standartlarına uygun, güvenli lojistik ve taşıma hizmetlerimiz devam etmektedir.

Belarus Nakliyatta Verilen Hizmetler

Uluslararası nakliyat hizmetlerinde verilen hizmetler son derece önemlidir. Ülkelerin uzak olması ve her ülkenin coğrafi konumunun farklı olması verilen hizmette de farklı kalite gerekmektedir. Tek tip nakliyat hizmeti taşıma hizmetinde büyük sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Karayolu nakliyat olarak, her ülke için verdiğimiz taşımacılık hizmetinde ki yılların vermiş olduğu tecrübe, bilgi birikimi ve donanım bizi öncü firmalardan biri yapmaktadır. Belarus nakliye için de bulunduğu konum ve ticari ilişkiler başta olmak üzere yapılacak taşımacılık işlemleri için en uyun nakliye hizmeti belirlenmektedir.

Karayolu nakliyat olarak karayolu, denizyolu, demiryolu ve deniz yolu nakliyat hizmetleri vermekteyiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre en uygun nakliyat yolunu seçip nakliyat işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Taşınacak ürüne göre komple nakliyat, parsiyel nakliyat, frigo nakliyat, lojistik nakliyat hizmetleri vermekteyiz. Müşterilerimizin menfaatini baz alan en uygun yol güzergahı ve ürün taşıma şeklini belirlemekteyiz. Taşıma hizmetini gören personellerimiz alanın da ehliyet sahibi, tecrübeli ve güvenilirlerdir. Saygınlar nakliyat olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktayız.

Belarus Frigo Nakliyat

Ürünlerde nakliyesi en meşakkatli olan, frigo nakliye alanında yapılan taşımalardır. Sebze, meyve, ilaç, dondurulmuş gıdalar vb. çabuk bozulabilen ürünler özel frigo araçlarla taşınmaktadır. Karayolu nakliyat olarak 18 ve -28 dereceye kadar soğutma özelliklerine sahip özel araçlarımızla frigo nakliye alanında en sık tercih edilen öncü firmalardanız. Araçlarımız özel soğutma sistemine sahip olmanın yanı sıra sık sık bakımdan geçmektedir. Bakımı yapılmayan araçlar soğutma sistemine sahip olsalar dahi zamanla deformasyona uğrarlar bu da soğutma işlevini tam olarak yerine getirmelerini engellemektedir. Saygınlar nakliyat olarak işimize verdiğimiz özveriden dolayı düzenli bakımlarını yaptırdığımız araçlarımızla bu tarz sıkıntılara izin vermemekteyiz.

Belarus frigo nakliye hizmetimizde de aynı hassasiyeti gözetmekteyiz. Bozulabilir ürünlerin nakliyesini yapacağımız esnada ürünü aldığımız ilk andan itibaren özelliklerine göre sınıflar, yerleştirir ve mevsimlik özelliklerine göre sıcaklık derecesi ayarlanmış özel frigo araçlara yüklemekteyiz. Ürüne göre sıcaklık özelliklerini ayarladığımız araçlar teslim adresine ulaşıncaya kadar yol boyunca alanında yetkin personellerimiz tarafından kontrol altında tutulup muhafaza edilmektedir.

Frigo Nakliyede Kaliteli Firma İle Çalışmanın Önemi

Saygınlar nakliyat olarak frigo taşımacılığında öncü firmalar arasında yer almaktayız.

Özel frigo araçlarımız taşınacak her türden ürüne göre sıcaklık ve nem dereceleri ayarlanmaktadır.

Araçlarımız taşıdığı ürünler yol boyunca deneyimli, bilgili ve alanında ehliyet sahibi personellerce gözetim altında tutulmaktadır.

Ürünün özelliğine göre taşıma şekli ve yol güzergahı müşterilerimiz ile koordineli olarak belirlenmektedir.

Müşterilerimiz ürünün yola çıkmasından itibaren teslim anına kadar sık sık bilgilendirilmektedir.

Çalışanlarımızın koordineli iletişim ağı sayesinde ürün belirlenen tarih ve saatte adrese teslimatı sağlanmaktadır.

Saygınlar nakliyat olarak bu hizmetlerle kalitemizi yansıtmaktayız. Belarus frigo nakliye alanında müşterilerimiz ile kurduğumuz devamlı ve güvene dayalı ticari ilişkilerimizi ayakta tutmak ve en iyi kalitede hizmet vermek için özenle çalışmaktayız. Türkiye Belarus arasında halen de gelişmekte olan ticari ilişkiler sayesinde devamlı ithalat ve ihracatta nakliye alanında tercih edilen firmalar arasında yer almaktayız. Bunun en büyük etkenlerinden biri yılların vermiş olduğu tecrübe ile müşteri memnuniyetini daima ayakta tutmamızdır.

Belarus Parsiyel Nakliye

Parsiyel nakliye, aynı araç içerisinde farklı müşterilere ait ürünlerin aynı güzergâha birlikte gitmesidir. Parsiyel nakliye müşterilerimiz tarafından en sık tercih edilen nakliye türüdür. Karayolu nakliyat firması olarak, en sık yaptığımız nakliye türlerinden biri parsiyel nakliyedir. Komple nakliye yaptığımız gibi parça nakliye hizmetleri de vermekteyiz. Uzun vadede iş yaptığımız firmalarla düzenli periyotlarda haftada bir ayda bir şeklinde parsiyel nakliye hizmeti de vermekteyiz. Bu tarz nakliyelerde daha çok depolara ürün taşıma hizmeti gerçekleştirmekteyiz.

Belarus parsiyel nakliye hizmetinde de aynı işlemleri gerçekleştirmekteyiz. Müşterilerimiz, uzun yolda giden bir aracı kiralamak yerine sadece ürünün kapladığı hacim kadarıyla kiralamayı daha çok tercih etmektedir. Parsiyel nakliye hizmeti sayesinde hem zaman hem de mali tasarruf sağlanmış olmaktadır. Balerus’un başkenti Minsk başta olmak üzere Mogilev, Gomel, Vitebsk, Grodno ve Brrest gibi büyük şehirlere de parsiyel nakliye hizmeti vermekteyiz. Avrupa bölgesinde ticari konuma sahip olduğu için Belarus’a karayolu nakliye ve demiryolu nakliye en çok yapılan nakliye türleridir.

Parsiyel Nakliyede Öncü Firma

Parsiyel nakliyat diğer nakliyat türlerine göre daha çok tercih edilmesindeki en büyük etken hem mali kazanç sağlaması hem de zaman tasarrufu sağlamasıdır. Ancak doğru firmanın tercih edilmesi bu kazançlarla doğru orantılıdır. Tecrübe, bilgi, donanım, profesyonellik yeterli araç ve malzeme gibi vasıflara sahip olmayan firmalarla avantajlar dezavantaja dönüşebilir.

Saygınlar nakliyat olarak 20 yılı aşkın tecrübemiz, profesyonel ve koordineli çalışanlarımız, son model nakliye araçlarımız ile müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktayız. Müşterilerimizin menfaatine dayalı yürüttüğümüz hizmet sayesinde Belarus parsiyel nakliye hizmetimizde de en sık tercih edilen lider firmalardan biriyiz. Geniş çalışma sahamız ile Belarus’a yaptığımız nakliyelerde daha çok belli periyotlarda devam eden devamlı nakliyat hizmeti vermekteyiz. İş alanındaki disiplinimiz, tecrübeli ve profesyonel çalışanlarımız, yılların vermiş olduğu tecrübe ile parsiyel nakliye alanında da en çok ve en sık tercih edilen öncü nakliye firmasıyız. Zamanında ve güvenle gerçekleştirmek istediğiniz nakliye işlemleriniz için sizde en doğru adresi seçerek parsiyel nakliyatın avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Belarus Nakliye Fiyatları

Nakliyat hizmetimizde fiyat belirlenmesi ürünün cinsine, miktarına, taşınma şekline ve yol güzergâhına bağlı olmaktadır. Nakliye esnasında gümrük fiyatları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.

Müşterilerimiz ile bire bir görüşmede yaptığımız değerlendirmeye göre fiyat belirlemesi yapmaktayız. Ancak saygınlar nakliyat olarak nakliyat alanında en uygun fiyata en kaliteli hizmeti vermekteyiz. Belarus nakliye fiyatları da aynı şekilde müşteri odaklı karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir. Müşteri menfaatine dayalı iş anlayışımız ile müşterilerimizin asla mağdur olmayacağı fiyatlarda kaliteli hizmet vermekteyiz. Saygınlar nakliyat olarak uzun vadede nakliyat hizmeti vermemizde ve en çok tercih edilen firmalardan biri olmamızdaki en büyük etken güven ve müşteri memnuniyetinde devamlılığı sağlamamızdır.