Saygınlar Lojistik'ten Azerbaycan'a nakliye hizmeti!

Azerbaycan nakliyat hizmeti veren firma, profesyonel bir çalışmanın da adresi konumunda yer almaktadır. Çünkü uluslararası kalite standartlarında sahip ilkeleri ve prensipleri ile de ticaret dendiği ilk akla gelen yerlerin arasında yer almaktadır.

Nakliye hizmetleri amacına ve yerine göre sınıflandırılmaktadır. Geniş hizmet yelpazesi ile de farklı sektörlerin aradığı çözü ortağı olmaktadırlar. Sahip olduğu tecrübe ve uzman kadrosu ile de mesafe fark etmeksizin Bakü nakliye hizmeti başta olmak üzere Gence nakliye, Gobushan nakliye ve bütün şehirlerine kadar ürünler taşınmaktadır.Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden aktarmasız direk taşıma servislerimiz var.

Azerbaycan Parsiyel Taşımacılık Hizmeti

Nakliye hizmetlerinde son yıllarda en dikkat çeken hizmet parsiyel taşımacılıktır. Bazı sektörlerde parça olarak gönderilmesi durumu söz konusudur. Kelime anlamı olan parça olan parsel başka bir tanım ile de parça eşya taşımacılığı anlamına gelmektedir. Bu hizmette ise aynı güzergah üzerinde yer alan taşınacak parça eşyalar tek bir araç içinde bir araya getirilmektedir. Çok dikkatli ve titiz bir şekilde teslim edilme sırasına dikkat edilerek de yerleştirilmektedir. Kaliteli hizmetten taviz vermeyen firma sizlere bu hizmeti ile de destek olmaktadır.

Parsel nakliye hizmetinin yeni bir hizmet olarak eklenmesinin nedenleri aslında değişen ihtiyaçlar ve dünya olmaktadır. Ticaret ve nakliye arasında görünmez bir bağ yer almaktadır. Uluslararası ticarette de ürünlerin Dünya’ya dağılmasında en önemli rollerden birine de sahip olan Saygınlar Taşımacılık, lojistik sektörüne de verdiği hizmetler ile de imzasını atmıştır.

Azerbaycan parsiyel taşımacılık hizmeti ile taşınmasını istediğiniz parçaları ekonomik olarak transfer edilmesini sağlayabilirsiniz. Detaylı bilgileri vererek planlanan taşıma takvimindeki yerinizi alabilirsiniz.

Tır Kiralama Hizmeti, Rent A truck

Ticarette kazanç elde edebilmek için harcamalar, gelirler ve giderlerin iyi planlanması gerekmektedir. Her zaman kolay olmamak ile birlikte yapılan tercihler etkili olmaktadır. Bu tercihlerden biri ise tır kiralamadır. Çünkü nakliye sektörüne yön veren Saygınlar, sunduğu bu çözüm ile de kalitesini ortaya koymaktadır.

Azerbaycan tır fiyatları hakkında detaylı bir araştırma yapmak ve büyük bütçeler harcamak yerine kiralamayı düşünebilirsiniz. Böylelikle hedeflediğiniz kazancı elde edebilmek için önemli bir adım atabilirsiniz. Sizlere iki farklı seçenek sunulmaktadır. Bu seçenekler ise isterseniz şoförleri firmanın kadrosu ile seçilen tırı bir arada olarak kiralamaktır. Diğer seçenek ise istediğiniz bir personelinizi seçmek ve tırı kiralama süreci boyunca kullanmasıdır.

Azerbaycan Frigo Taşımacılık Hizmeti

Yaş meyve, sebze, İlaç, kimyevi madde Taşımacılık hizmetlerinde ürünün sorunsuz bir şekilde teslim edilmesi çok önemlidir. Bu nedenden dolayı ürünün sıcaklığa karşı göstereceği etki çok önemli olmaktadır. Çünkü bazı ürünlerin yapısı, sıcaklık ile bozulmaktadır. Soğuk zincir taşımacılığı olarak da tanımlanabilen frigo taşımacılık, +18 ℃

ile -26 ℃ arasında balık, tavuk, yumurta gibi ürünlerin taşındığı hizmettir. Gıdalar, et ürünleri ve çeşitli ürünlerin içerisinde özel soğutucu sistemlerin bulunduğu araçlarda taşınması gerekmektedir. Saygınlar Nakliyat’ın sunduğu hizmetlerden biri olan Azerbaycan Frigo ( soğutuculu ) Reefer nakliye hizmeti ile güvenli bir şekilde taşınmaktadır. Azerbaycan’ın her bölgesine ulaşan filosu ile de adından söz ettirmektedir. Buluşturdukları hizmetleri ile de ticaretin nabzını tutan firma, ticaret dendiğinde akla ilk gelen şeylerin arasında yerini alacak.