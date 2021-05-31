Saygınlar Lojistik'ten Almanya'ya nakliye hizmeti!

Firma Almanya nakliye hizmetlerinde uzman ve deneyimli personelleriyle profesyonel olarak uluslar arası nakliyat işlemleri gerçekleştirmektedir. Türkiye-Almanya arası ithalat, ihracat ve transit taşımacılık yapmaktadır. Geniş yelpazede Almanya’nın pek çok şehrine nakliye hizmetlerini ulaştırmaktadır. Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Dortmund, Stuttgart ve daha pek nakliye bölgesi bulunmaktadır. Ayrıca Almanya’dan Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan gibi Ortadoğu ülkelerine taşımacılık işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Almanya nakliyat hizmetlerinde müşterilerine güvenceli hizmetler sunmaktadır. Sigortalı hizmetlerle yükleriniz teslim edilene kadar güvenle taşınmaktadır. Nakliye hizmetlerinde çalışan personeller eğitimli ve deneyimli bir ekiptir. Taleplere cevap verebilecek genişlikte araç ve personel kapasitesine sahiptir. Yükleriniz en kısa ve güvenli bir şekilde adreslere teslim edilmektedir.

Yükleriniz için komple, parsiyel, proje ve ağır nakliye seçeneklerini sunmaktadır. Yüklerinize uygun kapasitede kamyon, kamyonet ve tırlarla müşterilerine hizmet vermektedir. Tüm nakliye süreçlerinde müşterilerine düzenli olarak bilgi vererek teslimat gerçekleşene kadar iletişim halindedir. Sorunsuz bir şekilde yükleriniz teslim edilene kadar e-mail aracılığıyla müşteriler tüm süreçlerden haberdar edilmektedir.

İstanbul - Almanya Parsiyel Taşımacılık Hizmetleri

Saygınlar Nakliyat & Lojistik sektörünün en önemli kollarından biri olan parsiyel taşımacılık parça eşya taşımacılığı olarak da ifade edilir. Aynı güzergahtaki farklı yüklerin aynı kamyon kamyonet ya da tır ile taşınmasıdır. Parsiyel taşımacılıktaki temel amaç aynı güzergahtaki yüklerin tek bir araca yüklenerek taşıma maliyetinin düşürülmesidir. Müşteriler için taşımada ekonomik bir taşıma işlemi olarak avantajlıdır. Parsiyel taşımacılıkta; ürünün eni, boyu, yüksekliği ve adeti şeklinde metreküp hesaplaması yapılmaktadır. Almanya parsiyel taşımacılıkta müşterilerine pek çok noktadan hizmet vermektedir.

Firmaların parsiyel yüklerini düzenli olarak parsiyel konsol araçlarla Almanya’ya ulaştırılmaktadır. Parsiyel taşımacılıkta profesyonel hizmetler sunmaktadır. Almanya ithalat ve ihracat parsiyel yükleriniz için iki taraflı taşıma işlemlerini yürütmektedir.

Almanya Frigo( soğutuculu ) Taşımacılık Hizmetleri

Frigo taşımacılık firmanın sizlere sunduğu nakliye hizmetlerinden birisidir. Soğuk taşıma olarak da adlandırılan frigo taşımacılık taşıma sürecinde belli başlı ürünlerin ısı değişiminden etkilenmemesi için yapılmaktadır. Yaş meyve ve sebzeler, et ve benzeri gıda ürünleri, ilaçlar ve tıbbi malzemeler, kimyasal maddeler ve daha başka ürünler bu yolla taşınmaktadır. Frigo taşımacılıkta kullanılan soğuk taşıma yapabilen kamyon veya kamyonetlerdir. Bu araçlar 18 °C ile -26 °C’ye kadar ayarlanabilen soğutucularla donanımlı araçlardır.

Almanya frigo taşımacılıkta müşterilerine hizmet vermektedir. Frigo taşıma işlemleri üzerine eğitim almış tam donanımlı şoförlerle nakliye işlemleri yürütülmektedir. Ürünler herhangi bir zarara uğramadan en güvenli şekilde frigorifik araçlarla taşınmaktadır.

Almanya Nakliye Fiyatları

Nakliye sektöründe fiyatları belirleyen yükün ağırlığı ve hacmi son derece önemlidir. Bunun dışında taşınan yolun mesafesi, paketleme işlemleri, ambalajlanma şekli, çalışan personeller vs. pek çok etken fiyatları belirlemektedir. Taşımanın komple ya da parsiyel olması da fiyatları etkiler. Parsiyel taşımacılıkta fiyatlar diğerlerine göre daha ekonomik seviyededir. Almanya tır fiyatları ile müşterilerine en uygun maliyetle taşıma hizmetleri vermektedir. Sektörde profesyonel taşıma işlemlerini makul fiyatlarla sizlerin istifadesine sunmaktadır. Firma müşterilerine taşımacılıkta en iyi alternatifi oluşturmaktadır. Nakliye işlemlerinde müşterilerine sunduğu imkan ve kolaylıklarla öncü firma olarak yıllardır faaliyet göstermektedir. Hızlı, pratik ve güvenli nakliye işlemlerinin adresidir.