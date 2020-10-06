SARP’TA TIR KUYRUĞU 22 KM’YE ULAŞTI

Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalardan dolayı Sarp Sinir kapısında TIR kuyruğu Arhavi’ye ulaştı.

Ülkemiz İhracatında önemli bir rol oynayan Sarp sinir kapısında yaşanan izdiham sürücülere ve zamanlı mal teslimi yapacak ihracatçı firmalar üzerinde de olumsuz etki yaratmaya başladı. Özellikle sebze-meyve ağırlıklı yük taşıyan TIR’lardaki yüklerim bozulma riski taşıdığına dikkat çeken İhracatçı firmalar soruna alternatif çare bulunması için Hükümet ve Bakanlık nezdinde girişimlerine devam ettiği öğrenildi.

Ermenistan’ın Azerbaycan askerlerine ateş açmasıyla başlayan ve Azerbaycan’ında karşılık vererek İşgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini geri almaya yönelik girişimleri bölgede tansiyonu iyice yükseltmişti. Gürcistan sınırları içinde bulunan Aktaş sinir kapısını savaş nedeniyle araç giriş-çakışlarına kapatması nedeniyle TIR’ların da Sarp Sinir kapısından geçişi durduruldu.

Esen kıyı ve Kopmuş TİR parkı ile Hopa Limanı Gümrüklü saha içinde araç yoğunluğu yaşanırken, Sarp-Rize Devlet Karayolu üzerinde de kuyruğun Arhavi Kıyıcık mevkiine kadar uzandı ve sürücülerin bekleyişleri de devam ediyor.