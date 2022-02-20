SARP’TA 807 ARAÇ ÇIKIŞIYLA YENİ REKOR!

Sarp Kara Hudut Kapısında 19 Şubat tarihinde 807 tır çıkışı sağlanarak bu alandaki 800 olan hedefe aşılmış oldu.

Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek konu hakkında değerlendirmede bulunarak ‘Sarp Gümrük Kapısı tır kuyrukları hususunda makûs talihini yenmiştir. Daha önce 800 rakamını geçebilir miyiz hayali kuruyorduk ve bu hayal gerçekleşmiştir. Daima kuyruklarla anılan Hopa Sarp Güzergâhı çıkış rekorunu kırarak lojistik sektöründe de bu başarıyı sağlayan başta Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürümüz Sayın Recep Bilgin’e, Sarp Gümrük Müdürümüze, tüm idari amirlerimize ve gecesini gündüzüne katıp 7/24 çalışan tüm gümrük çalışanlarına Hopa Ticaret ve Sanayi Odası adına teşekkür ediyorum.

Sarp Kara Hudut Kapısında 807 tır ve 284 küçük araç çıkışıyla toplam 1091 sayısına ulaşılmış olup 520 de araç girişi gerçekleşmiştir. Bir uyum içinde çalışan ve bu rekoru kıran tüm Gümrük çalışanlarına minnettarız.’ ifadelerini kullandı.