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SARP SINIR KAPISI'NDA LOJİSTİĞE KADIN ELİ DEĞDİ

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki lise mezunu genç kadın, kendi lojistik şirketini kurarak Sarp Sınır Kapısında uluslararası arenada kendisine iş istihdamı yarattı.

Lojistik 25.02.2021, 14:49
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SARP SINIR KAPISI'NDA LOJİSTİĞE KADIN ELİ DEĞDİ

HOPA-Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki lise mezunu genç kadın, kendi lojistik şirketini kurarak Sarp Sınır Kapısında uluslararası arenada kendisine iş istihdamı yarattı.

Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nda lojistik şirketini kurarak gümrük komisyonculuğu sektöründe çalışan ilk kadın olan Selen Şahin, medeni cesareti ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kadınlara göre oldukça güç olarak gösterilen gümrük işi, Selen Şahin’e gelir kapısı oldu. Sarp Kara Hudut Kapısında Deha Emir Lojistik şirketini kurarak gümrük işi ile uğraşmaya başlayan Şahin, “Kadın olduğum için beni gördüklerinde şakamı yapıyorsun diyorlar ama ben asla vaz geçmeyeceğim. Sonuna kadar devam edeceğim” dedi.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek’i makamında ziyaret eden Selen Şahin, çalışmaları hakkında bilgiler vererek görüş alış verişinde bulundu.

burada yaptığı açıklamada; “23 yaşındayım. Kemalpaşalıyım ve lise mezunuyum. Gümrük işi ile uğraşıyorum. Pandemi de iş olanakları düştüğü için ben de Sarp’ta sınır kapısının yanında özel bir işyerinde çalışıyordum. Ben de bir kadın olarak neden bu işi yapmayayım diye düşündüm. Patronum Bilal Yazıcı’da bana destek oldu ve önce şirketimizi açtık. Şuan gümrük sahasına giriyorum ve arkadaşlarım, akrabalarımın da çoğu orada ve bana bu işi öğretiyorlar. Şirketi 2020 yılında açtım. Deha Emir Lojistik şirketini kurdum. Şuan gümrük giriş kartımda geldi. Şuan işlemlerin çoğunu öğrendim daha da öğrenmeye çalışıyorum. Tır şoförlerinin yükledikleri yüke göre işlem yapıyorum. Yükün ağırlığı olsun, nereye gittiği, nereden geldiği gibi bunlara bakarak evraklar hazırlanıyorum. Yani evrak hazırlıyorum takip ediyorum. Zor bir iş değil aslında her kadının yapabileceği bir iş. Bence sadece erkeklere göre bir iş değil her kadın da yapabilir. Hedefim bu yılsonuna kadar iki ya da üç tane de olsa yanımda kadın çalışanların yer alması olacak. Şirketimizi daha da büyütmek istiyorum. Müşteri potansiyelim şuan için fazla yok. Sanırım kadın olduğum için şoförler pek fazla güvenmiyorlar ama inşallah zamanla artacak. Beni gördüklerinde şaka mısın diyorlar ama ben asla vaz geçmeyeceğim. Sonuna kadar devam edeceğim Hedefim en az 3 kadını yanımda istihdam etmektir. ” diye konuştu.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, ticaret ve sanayi odasının üyesi olan Selen Şahin’e göstermiş olduğu medeni cesaretten ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Akyürek, genç girişimci Şahin’e Oda olarak her türlü desteği vereceklerinin altını çizerek; “Öncelikle Selen Şahin odamızın kadın üyelerinden biri ancak farkı Sarp Kara Hudut Kapısı’nda gümrük işlerini yapmakla kendisini sorumlu hisseden ve kendisine iş ve istihdam yaratan genç bir kardeşimiz. Bunun için kendisinin medeni cesaretini kutluyorum. Kendisini hem tanımış olmaktan, aynı zamanda bir kadın girişimci olarak farklı bir işte yer alarak bu erkek işidir demeden doğrudan uluslararası bir kapıda bu işe niyet etmiş olmasından ötürü kendisini tebrik ediyorum. Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç kardeşimizin her zaman yanında olacağız. Bizleri sıkıntısı olduğunda ihtiyacı olduğunda arayabilecek. Yasalar çerçevesinde kanunları aşmadan Sarp Kara Hudut Kapısı’nda gümrük işleri yapmak üzere her türlü yardımı yapacağız. Zaten gümrük işi yapan arkadaşlarda kendisine destek olacaktır. Bu farklılığı görecekler ve yine toplantılarda kendisini öncelikli olarak odamızı da takip etmesini rica ediyoruz. Kendisinin ticaret ve sanayi odasına katkıları olacağı bilgi ve desteklerini esirgemeyeceğini düşünüyoruz. Toplantılar yapılıyor, sunumlar yapılıyor kendisi gelip bu toplantıları takip edebilir. Örnek olursa çok memnun olacağız” şeklinde konuştu.

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