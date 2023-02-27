SARP INTERMODAL’IN YENİ CFO’SU AYKUT KARATAŞ OLDU

Sarp Intermodal’da CFO görevine sektörün deneyimli isimlerinden Aykut Karataş atandı.

Alanında 40 yılı aşkın tecrübeye sahip Karataş, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. İş hayatına Exxon Mobil’de başlayan Karataş, kariyerinin ilk 25 yıllık bölümünde ağırlıklı olarak Colgate Palmolive ve BASF Poliüretan gibi küresel sanayi şirketlerinin finans departmanlarında önemli görevler üstlendi.

Kariyerinin sonraki 15 yıllık döneminde ise Rixos Group, Eagle/Ceva Logistics, DSV, CSAV/Hapag-Lloyd, Noatum Logistics ve Rhenus Logistics gibi uluslararası hizmet ve lojistik markalarında finans yöneticiliği yapan Karataş’ın, şirket satın almaları ve birleşmeleri konusunda da uzmanlığı bulunuyor.