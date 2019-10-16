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Sarp Intermodal yönetimine güçlü transfer

Sarp Intermodal’in Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özgür Arıkan atandı. Arıkan son olarak CEVA Lojistik’te Uluslararası Kara Nakliye Operasyonları ve Satın Alma Grup Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Sarp Intermodal yönetimine güçlü transfer

Sarp Intermodal’in Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özgür Arıkan atandı. Arıkan son olarak CEVA Lojistik’te Uluslararası Kara Nakliye Operasyonları ve Satın Alma Grup Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:27
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Sarp Intermodal yönetimine güçlü transfer

Sarp Intermodal, filo ve ekipman havuzuyla birlikte yönetici kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor.

Şirketin Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna lojistik sektöründe 16 yıllık tecrübesi bulunan Özgür Arıkan atandı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Arıkan, üniversite öğrenimi sonrası iki yıl İngiltere Bournemouth’da dil eğitimi aldı. Koç Üniversitesi Liderlik ve Gelişim sertifikası bulunan Arıkan, ayrıca ÜDY3 – (Uluslararası Eşya - Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Yetki Belgesi) ve IRU (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) belgelerine sahip.

Lojistik sektöründeki kariyerine Ekol Lojistik’te başlayan Arıkan, daha sonra DB Schenker Arkas’da Almanya-Avusturya bölge satış şefliği ve ABD bölge satış şefliği pozisyonlarında görev aldı. Ardından 2010 yılında Yeni Antalya firmasında İskandinavya Ülkeleri İş Geliştirme Yöneticisi olarak görev alan Arıkan, 2012 yılında ise Ulusoy Lojistik’te Türkiye Satış Müdürü pozisyonunda görev yaptı. Arıkan son olarak 2013-2019 yılları arasında CEVA Lojistik’te sırasıyla Uluslararası Nakliye Satış Müdürlüğü, Uluslararası Karayolu Operasyon Müdürlüğü, Satın Alma Grup Müdürlüğü görevlerinde bulundu.                      

Sarp Intermodal’da Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Özgür Arıkan, Yurt içi Bölgeler, İş Geliştirme, Satış & Pazarlama, Müşteri Hizmetleri Faaliyetleri ve Fiyatlandırma Departmanından sorumlu olacak.

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