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Sarp Intermodal, filosunu Ford Trucks ile genişletmeye devam ediyor

2014 yılında kurulan ve 8 yıl içinde önemli lojistik firmalarından biri haline gelen Sarp Intermodal, filosunu 20 adet ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX ile genişletti. Şirket, ayrıca 2020’den bu yana filosunu 65 adet Ford Trucks marka araçla büyüttü.

Lojistik 29.03.2022, 13:57
Sarp Intermodal, filosunu Ford Trucks ile genişletmeye devam ediyor

Türkiye’de intermodal taşımacılık hizmeti vermek amacıyla kurulan ilk şirket olan Sarp Intermodal, karayolunu Ro-Ro ve demiryolu hatlarıyla entegre kullanarak birçok sektör ve farklı yük türleri için taşımacılık hizmeti sağlıyor. Küresel çapta bir intermodal şirketi olma hedefiyle önemli yatırımlar ve atılımlar yapan Sarp Intermodal, F-MAX araçlarını hem yurt içinde hem de başta Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, Avusturya, Macaristan olmak üzere tüm Avrupa operasyonlarında kullanacak.

28 Mart 2022’de Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen araç teslimat töreninde Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay ve Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören hazır bulundular.

Hoşgören: “Uzun yıllardır hem satış hem de satış sonrası servis ve hizmetlerde köklü ilişkimizi sürdürüyoruz”

Törende konuşan Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, Türk lojistik firmalarının dünyada özellikle karayolu taşımacılığında çok önemli bir konumda olduklarını ifade etti. Türkiye'de lojistik sektörünün milyarlarca dolarlık ticaret hacminin gerçekleşmesinde kritik bir rol oynadığını söyleyen Hoşgören, uluslararası başarılara sahip lojistik firmaları sayesinde, özellikle demiryolu ve denizyolu taşımacılığını da içeren intermodal taşımada Türkiye'nin daha güçlü bir konuma gelebileceğinin altını çizdi.

Hoşgören, “Sektörümüzün öncü firmalarından biri olan Sarp Intermodal ile uzun zamandır devam eden iş birliğimiz güçlenerek büyüyor. Geçtiğimiz yıllarda uluslararası ödüllü çekicimiz F-MAX ile bu iş birliğini güçlendirmiştik. Şimdi de 20 adet F-MAX'i daha firmanın filosuna katarak, Sarp Intermodal’daki toplam Ford Trucks markalı araç sayımızı 65’e yükseltiyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında yoğun talep gören uluslararası ödüllü F-MAX'in yüksek performanslı motoru ve ileri teknolojik donanımları ile Sarp Intermodal’a operasyonlarında büyük verimlilik ve katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Talay: “Sürücülerimizin güvenliği ve konforu için F-MAX serisi araçlarını tercih ediyoruz”

Teslimat töreninde söz alan Sarp Intermodal CEO’su Onur Talay, Sarp Intermodal olarak geride bıraktıkları 8 yılda önemli aşamalar kaydettiklerini ve sektörü yenilikler ile tanıştırırken özellikle intermodal taşımacılıkta liderlik etmeye çalıştıklarını belirtti. İnsan kaynağı ile araç ve ekipman kaynağına önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Talay, 2022'de de yatırımlarına devam edeceklerini vurguladı.

Talay sözlerini şöyle sürdürdü: “İntermodal taşımacılıkta karayolunu minimum seviyede kullansak da sürücülerimizin güvenliği ve konforu bizim için önemli. Aynı zamanda Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde kesintisiz destek alabilmek de bizler için değerli. Bu nedenle Ford Trucks’ın F-MAX serisi araçlarını tercih etmeye başlamıştık. Son yatırımımız ile filomuzdaki F-MAX sayısı 65’e ulaştı. Bu sayıyı yıl sonuna kadar 100’e çıkarmak istiyoruz. Yaptığımız her yatırımın sadece şirketimize değil, sektörümüze ve ülkemize de değer kattığına inanıyoruz. Bu iş birliğimizin ve ortaya çıkan değerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz.”

F-MAX, düşük sahip olma maliyetleri ile güç ve verimlilik sunuyor

F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre genişliğindeki kabiniyle de sürücülere konfor ve lüks sunuyor. Kokpit tarzı konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini artırmak için entegre edilen en küçük detaylarla birlikte kabinde ferah bir ortam sağlanıyor. F-MAX, 500 PS güç, 2500 Nm tork ve 400 kW frenleme gücü ile yüksek performanslı bir motor içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, yakıt tüketimi açısından mükemmel performans ile önceki modellere göre %6'lık iyileştirme sağlıyor. Teknik özellikler arasında E-APU teknolojisi ve predictive hız kontrolü (Max Cruise) de bulunuyor. F-MAX’in Ecotorq motoru, her türlü yol koşulunda maksimum performans ve minimum yakıt tüketimi sunuyor.

Güç, verimlilik, teknoloji ve konfor F-MAX’te bir arada

Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli ödüllerden biri olan ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ (International Truck of the Year - ITOY) ödülüne layık görülerek önemli bir başarıya imza atan Yeni Ford Trucks F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve konforu bir arada sunuyor. 1350 litreye kadar artırılabilen yakıt tankı hacmi, aerodinamik tasarımı ve yüksek konforlu kabini ile yeni F-MAX uzun yollarda kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.

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