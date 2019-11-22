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Sarp Intermodal 3 kategoride Atlas ödülü aldı

İntermodal taşımacılığın Türkiye’deki öncülerinden Sarp Intermodal, 10. Atlas Lojistik Ödülleri Töreni’nden 3 ödülle ayrıldı. Demiryolu Taşıması Firmaları kategorisinde üst üste ikinci kez ödül alan şirketin çalışanları da karayolu ve denizyolu alanında yılın yöneticileri seçildi.

Sarp Intermodal 3 kategoride Atlas ödülü aldı

İntermodal taşımacılığın Türkiye’deki öncülerinden Sarp Intermodal, 10. Atlas Lojistik Ödülleri Töreni’nden 3 ödülle ayrıldı. Demiryolu Taşıması Firmaları kategorisinde üst üste ikinci kez ödül alan şirketin çalışanları da karayolu ve denizyolu alanında yılın yöneticileri seçildi.

22 Kasım 2019 Cuma 11:02
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Sarp Intermodal 3 kategoride Atlas ödülü aldı

Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl 10.’su düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri, alanında yılın en başarılı olan şirketlerini ve isimlerini ödüllendirdi. Türkiye’nin intermodal taşımacılıktaki öncülerinden Sarp Intermodal, ödül töreninden 3 ödülle ayrıldı.

Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder) kategorisinde üst üste ikinci kez ödüle layık görülen şirketin ödülünü Genel Müdür Şenol Taş aldı. Fuara ve ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Taş, kuruluşlarından bu yana geçen 5 yılda intermodal taşımacılığın avantajlarını Türkiye’deki şirketlere aktarmayı misyon edindiklerini ve başarılarını bu ödüllerle taçlandırdıklarını ifade etti. Fuar boyunca hizmet verdikleri müşterilerle verimli bir diyalog içinde olduklarını aktaran Taş, aynı zamanda potansiyel müşteri adaylarına da intermodal taşımacılığın avantajlarını anlattıklarını dile getirdi.

Sarp Intermodal Genel Müdürü Şenol Taş

“Avrupa ülkeleri arasındaki intermodal taşımacılıkta söz sahibi olmak istiyoruz” diyen Taş, bu doğrultuda hizmet kalitelerini artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Karayolu ve Denizyolunda Yılın Yöneticileri Sarp Intermodal’den

Karayolunda Yılın Lojistik Yöneticisi ödülünü Berkcan Danış alırken, Denizyolunda Yılın Lojistik Yöneticisi ödülünü ise Deniz Dinçer Memiş aldı.

Son Güncelleme: 22.11.2019 11:10
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