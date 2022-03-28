banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mercedes'ten büyük teslimat!
Mercedes'ten büyük teslimat!
İstanbul için ramazan imsakiyesi
İstanbul için ramazan imsakiyesi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022

Sarılar Grup, Mercedes-Benz markalı 385 adet kamyonunu teslim aldı

Mercedes-Benz Türk, Sarılar Grup’a teslim ettiği 385 araçla birlikte 2021 yılının en yüksek adetli Mercedes-Benz marka kamyon & çekici teslimatına imza attı. Sarılar Grup, kamu kurum ve kuruluşlarına operasyonel kiralama amacıyla kullanacağı yeni araçları için Mercedes-Benz’in Arocs, Atego ve Actros modellerini tercih etti. Mercedes-Benz Türk, 216 adedi Atego ve kargo segmenti araçlardan oluşan 385 adetlik satışla beraber, bir takvim yılı içerisinde en yüksek adetli Mercedes-Benz Atego ve kargo aracı satışını da gerçekleştirmiş oldu.

Lojistik 28.03.2022, 14:32 28.03.2022, 14:37
Sarılar Grup, Mercedes-Benz markalı 385 adet kamyonunu teslim aldı

Merkezi İstanbul’da bulunan ve 1993 yılından bu yana operasyonel araç kiralama hizmeti veren Sarılar Grup, kamu kurum ve kuruluşlarına operasyonel kiralama amacıyla kullanacağı yeni araçları için Mercedes-Benz’in Arocs, Atego ve Actros model kamyonlarını tercih etti. Sarılar Grup, bu kapsamda büyük kısmı Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen toplam 385 adet kamyonu, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in kredi desteğiyle filosuna ekledi.

Sarılar Grup’a teslim ettiği araçlarla 2021 yılının en yüksek adetli Mercedes-Benz marka kamyon & çekici satış anlaşmasına imza atan Mercedes-Benz Türk, 216 adedi Atego ve kargo segmenti araçlardan oluşan 385 adetlik satışla beraber, bir takvim yılı içerisinde en yüksek adetli Mercedes-Benz Atego ve kargo aracı satışını da gerçekleştirmiş oldu.

Teslimatları tamamlanan araçlar için 28 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlenen törene; Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdür Yardımcısı Onur Nurdoğan, Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri Kamyon ve Otobüs Direktörü Tolga Bilgisu, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler CFO’su Gökmen Onbulak, Heska Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, Heska Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Yüncü, Heska Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Toloğ, Heska Kamyon Satış Müdürü İlyas Toloğ, Heska Muhasebe Müdürü Nurullah Toloğ, Sarılar Grup Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Sarı, Üzeyir Sarı ve Osman Sarı, Sarılar Grup Genel Müdürü Ahmet Sarı, Sarılar Grup Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Sarı, Sarılar Grup İş Makinalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Sarı, Sarılar Grup İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Sarı ve Sarılar Grup Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şeyh Hamit Şahiner katıldı.

Teslim aldığı Arocs, Atego ve Actros modellerindeki 385 kamyonla birlikte son 10 yılda Mercedes-Benz markalı toplam 828 adet kamyonu filosuna ekleyen Sarılar Grup, büyüme stratejisinin bir parçası olarak 2022 yılında da Mercedes-Benz Türk’ten yeni araçlar satın almayı planlıyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, törende yaptığı konuşmada; “Uzun yıllardır güçlü bir iş birliği içerisinde olduğumuz Sarılar Grup, en önemli araç yatırımlarından birinde Mercedes-Benz Türk’ü tercih ederek Arocs, Atego ve Actros modellerinde olmak üzere 385 aracı filosuna ekledi. Bu töreninin 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz en yüksek adetli teslimat olması açısından da ayrı bir önemi var. Sarılar Grup’un, son teknolojiye sahip araçlarımızla hizmet kalitesini bir adım daha öteye taşıyacağını düşünüyorum. Başta Sarılar Grup olmak üzere, ekibime, bayimiz Heska’ya, araçların kredilendirilmesinde emeği olan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e ve bu önemli iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sarılar Grup İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Sarı, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “1993 yılında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet vermeye başlayan şirketimiz, her geçen gün faaliyet alanını ve iş hacmini büyütmeyi başardı. Gerek kamu gerekse özel sektörde imza attığımız başarılı çalışmalar ve gerçekleştirdiğimiz önemli yatırımlarla bugünkü saygın konumumuza ulaşmayı başardık. Firma olarak, yaptığımız yatırımlardan önce çok ciddi araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yaptığımız değerlendirmeler sonucunda da sahip olduğu teknoloji ve ekonomik avantajlar nedeniyle uzun yıllardır çalıştığımız Mercedes-Benz Türk’ün araçlarını tercih ettik. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmamızı sağlayacak yeni yatırımımızın ülkemiz ekonomisine de hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca, bu önemli iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen Mercedes-Benz Türk ve Heska’nın değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum.”

Heska Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ ise şu açıklamaları yaptı: “Sarılar Grup’a 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 385 adetlik teslimat bizler için gurur kaynağı. Arocs, Atego ve Actros modellerinden oluşan teslimatımızın Sarılar Grup’un sektördeki güçlü konumunu daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum. Teslim ettiğimiz araçlarımızın Sarılar Grup’a hayırlı olmasını diliyorum.”

#Sarılar Grup #mercedesbenz #kamyon
Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19