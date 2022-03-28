Sarılar Grup, Mercedes-Benz markalı 385 adet kamyonunu teslim aldı

Merkezi İstanbul’da bulunan ve 1993 yılından bu yana operasyonel araç kiralama hizmeti veren Sarılar Grup, kamu kurum ve kuruluşlarına operasyonel kiralama amacıyla kullanacağı yeni araçları için Mercedes-Benz’in Arocs, Atego ve Actros model kamyonlarını tercih etti. Sarılar Grup, bu kapsamda büyük kısmı Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen toplam 385 adet kamyonu, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in kredi desteğiyle filosuna ekledi.

Sarılar Grup’a teslim ettiği araçlarla 2021 yılının en yüksek adetli Mercedes-Benz marka kamyon & çekici satış anlaşmasına imza atan Mercedes-Benz Türk, 216 adedi Atego ve kargo segmenti araçlardan oluşan 385 adetlik satışla beraber, bir takvim yılı içerisinde en yüksek adetli Mercedes-Benz Atego ve kargo aracı satışını da gerçekleştirmiş oldu.

Teslimatları tamamlanan araçlar için 28 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlenen törene; Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Müdür Yardımcısı Onur Nurdoğan, Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri Kamyon ve Otobüs Direktörü Tolga Bilgisu, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler CFO’su Gökmen Onbulak, Heska Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, Heska Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Yüncü, Heska Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Toloğ, Heska Kamyon Satış Müdürü İlyas Toloğ, Heska Muhasebe Müdürü Nurullah Toloğ, Sarılar Grup Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Sarı, Üzeyir Sarı ve Osman Sarı, Sarılar Grup Genel Müdürü Ahmet Sarı, Sarılar Grup Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Sarı, Sarılar Grup İş Makinalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Sarı, Sarılar Grup İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Sarı ve Sarılar Grup Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şeyh Hamit Şahiner katıldı.

Teslim aldığı Arocs, Atego ve Actros modellerindeki 385 kamyonla birlikte son 10 yılda Mercedes-Benz markalı toplam 828 adet kamyonu filosuna ekleyen Sarılar Grup, büyüme stratejisinin bir parçası olarak 2022 yılında da Mercedes-Benz Türk’ten yeni araçlar satın almayı planlıyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, törende yaptığı konuşmada; “Uzun yıllardır güçlü bir iş birliği içerisinde olduğumuz Sarılar Grup, en önemli araç yatırımlarından birinde Mercedes-Benz Türk’ü tercih ederek Arocs, Atego ve Actros modellerinde olmak üzere 385 aracı filosuna ekledi. Bu töreninin 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz en yüksek adetli teslimat olması açısından da ayrı bir önemi var. Sarılar Grup’un, son teknolojiye sahip araçlarımızla hizmet kalitesini bir adım daha öteye taşıyacağını düşünüyorum. Başta Sarılar Grup olmak üzere, ekibime, bayimiz Heska’ya, araçların kredilendirilmesinde emeği olan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e ve bu önemli iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sarılar Grup İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Faruk Sarı, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “1993 yılında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet vermeye başlayan şirketimiz, her geçen gün faaliyet alanını ve iş hacmini büyütmeyi başardı. Gerek kamu gerekse özel sektörde imza attığımız başarılı çalışmalar ve gerçekleştirdiğimiz önemli yatırımlarla bugünkü saygın konumumuza ulaşmayı başardık. Firma olarak, yaptığımız yatırımlardan önce çok ciddi araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yaptığımız değerlendirmeler sonucunda da sahip olduğu teknoloji ve ekonomik avantajlar nedeniyle uzun yıllardır çalıştığımız Mercedes-Benz Türk’ün araçlarını tercih ettik. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmamızı sağlayacak yeni yatırımımızın ülkemiz ekonomisine de hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca, bu önemli iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen Mercedes-Benz Türk ve Heska’nın değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum.”

Heska Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ ise şu açıklamaları yaptı: “Sarılar Grup’a 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 385 adetlik teslimat bizler için gurur kaynağı. Arocs, Atego ve Actros modellerinden oluşan teslimatımızın Sarılar Grup’un sektördeki güçlü konumunu daha da sağlamlaştıracağına inanıyorum. Teslim ettiğimiz araçlarımızın Sarılar Grup’a hayırlı olmasını diliyorum.”