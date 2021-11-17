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Şahin Nakliyat, tamamı Tırsan olan filosunu 250 araca yükseltti

Engin tecrübesi ve kaliteli hizmetleri ile  Gaziantep’in köklü firmalarından biri olan Şahin Nakliyat, son yatırımı ile tamamı Tırsan olan filosuna 30 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus Treyler ekledi.

Lojistik 17.11.2021, 13:44
Şahin Nakliyat, tamamı Tırsan olan filosunu 250 araca yükseltti

44 yıldır treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, Adapazarı Fabrikasında, teslimatlarına son sürat devam ediyor.

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren ve lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Şahin Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Memik Hilmi Taner, Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Taner, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Tırsan Treyler Satış Uzmanı Orkun Demir katılım gösterdi.

35 Yılı Aşkın Başarılı İş Birliğimiz Güçlenerek Devam Ediyor

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Şahin Nakliyat ile 35 yılı aşkındır devam ettirdiğimiz güçlü işbirliğimizden çok memnunuz. Firmanın, değerli dostum Ahmet Taner ile başlayan Tırsan yatırımlarına ikinci kuşak ile de devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz.  ”Tırsan, müşteri memnuniyetini ilk günden beri ilk önceliği olarak belirlemiştir. Gayemiz, her zaman müşterilerimize, rekabetçiliklerini artıracak uluslararası standartlarda alabileceği en iyi treyleri üretmek ve hizmetleri sunmaktır.  Şahin Nakliyat her zaman olduğu gibi yine son yatırımlarında Tırsan’ı tercih ederek tamamı Tırsan’dan oluşan araç filosunu 250 adede ulaştırmıştır, bu da bizim için memnuniyet vericidir. Şahin Nakliyat, Tırsan için bir müşteriden öte güvenilir bir dost ve başarılı bir iş ortağıdır, bu başarılı ortaklığın daha uzun yıllar süreceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Bizim İçin Tek Çözüm Ortağı Tırsan

Teslimat töreninde Şahin Nakliyat’ın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Şahin Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Memik Hilmi Taner, “1965 yılından bu yana firma olarak, daima en yüksek standartlarda yürüttüğümüz uluslararası lojistik hizmetlerimizi koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle devam ettiriyoruz. Sektördeki engin tecrübemizi, sahip olduğumuz zengin altyapı ve teknoloji birikimimizle birleştirerek, tekstil, hijyenik tekstil hammaddeleri, kuru yük ve makine taşımacılığı ile müşterilerimizin taşıma ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyoruz“ diye belirtti.

Taner, yaptığı açıklamalara şu şekilde devam etti, “Bugün burada 30 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus araçlarımızı teslim almak için bir araya geldik. Yapmış olduğumuz son yatırımımız ile birlikte tamamı Tırsan araçlarından oluşan filomuzun sayısı 250 adede yükseldi. Tırsan, bizim 35 seneyi aşkındır tek çözüm ortağımız, öncelikle bunun en önemli nedeni  araçlarına duyduğumuz güven ve her daim memnun kaldığımız hizmetleridir. Ayrıca, Tırsan araçlarının operasyonlarımızın esnekliğini destekler şekilde  intermodal taşımacılığa uygun olması tren yükleme sistemiyle düşük işletme maliyeti ve yüksek ikinci el değeri ile her zaman firmamıza avantaj sağlaması da Tırsan’ı tercih etmemizdeki en önemli diğer nedenlerdir. Tırsan ile yıllardır süren başarılı işbirliğimizin ileriki dönemlerde de devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, standardında bulunan patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL sertifikasına sahiptir.

Araç, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde;  2.800, 2.850,  2.900, 2950 ve 3000 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra çatı kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.

Tırsan Tenteli Perdeli Maksima Plus geniş opsiyon paletinde, müşterilerinin farklı tip yük taşımalarını güvenli ve yürürlükteki normlara uygun yapabilmesini sağlayan, İçecek Taşımacılığı, DC 9.5 ve lastik taşıma sertifika opsiyonlarını sunmaktadır.

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