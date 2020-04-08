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RS SERVİS'TEN ARAÇLARA ÖZEL KAPIDA DEZENFEKSİYON HİZMETİ!

Hasar onarımında Türkiye'nin lider şirketi olan RS Servis, Türkiye çapında 60 servis noktasında sunduğu car-care hizmetlerinden birisi olan ozon gazı ile dezenfeksiyonda yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. 120 TL+KDV ile araçlardaki milyarlarca virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşidini yüzde 99,9 oranında yok eden ozonla dezenfeksiyon uygulaması, aynı zamanda 160 TL+KDV'ye mobil olarak aracın bulunduğu yerde de gerçekleştirilebiliyor. 

RS SERVİS'TEN ARAÇLARA ÖZEL KAPIDA DEZENFEKSİYON HİZMETİ!

Hasar onarımında Türkiye'nin lider şirketi olan RS Servis, Türkiye çapında 60 servis noktasında sunduğu car-care hizmetlerinden birisi olan ozon gazı ile dezenfeksiyonda yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. 120 TL+KDV ile araçlardaki milyarlarca virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşidini yüzde 99,9 oranında yok eden ozonla dezenfeksiyon uygulaması, aynı zamanda 160 TL+KDV'ye mobil olarak aracın bulunduğu yerde de gerçekleştirilebiliyor. 

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:06
2011 Okunma
RS SERVİS'TEN ARAÇLARA ÖZEL KAPIDA DEZENFEKSİYON HİZMETİ!

Hasar onarımında Türkiye'nin lider şirketi olan RS Servis, Türkiye çapında 60 servis noktasında sunduğu car-care hizmetlerinden birisi olan ozon gazı ile dezenfeksiyonda yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor. 120 TL+KDV ile araçlardaki milyarlarca virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşidini yüzde 99,9 oranında yok eden ozonla dezenfeksiyon uygulaması, aynı zamanda 160 TL+KDV'ye mobil olarak aracın bulunduğu yerde de gerçekleştirilebiliyor. 

Hasar onarımında ülkemizin lider şirketi olan RS Servis, Türkiye çapında 60 farklı hizmet noktasında, yeni bir kampanya sunmaya başladı. Ozonla dezenfeksiyon hizmetinde yüzde 25 indirim avantajı sunulurken, 120 TL+KDV'ye gerçekleştirilen bu uygulama ile araç içinde yaşayan ve insan sağlığını tehdit eden milyarlarca virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşidini yüzde 99,9 oranında yok ediliyor. Ayrıca dileyen sürücüler için aracın bulunduğu yerde de 160 TL+KDV'ye mobil ozonla dezenfeksiyon hizmeti veriliyor. Oksidasyon gücü çok yüksek bir gaz olması nedeniyle uzmanlar tarafından derin temizlik için tavsiye edilen ozonla dezenfeksiyon sisteminde, özel jeneratörler ve tek kullanımlık spreyler kullanılıyor.

Son Güncelleme: 08.04.2020 11:09
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