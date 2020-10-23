RİPORT VE HOPAPORT’TAN HOPA TSO’YA ZİYARET

RİPORT Yönetim Kurulu Başkanları Asım Çillioğlu ve Faysal Çillioğlu ile HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer Hopa TSO’yu ziyaret ettiler.

Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Uzunkaya tarafından başkanlık makamında karşılanan konuklara “Hoş geldiniz” diyen Akyürek “Sizleri bir arada odamızda görmekten büyük mutluluk duydum” dedi.

Hopa ile Rize arasındaki iki komşu kentin her alanda ilişkilerinin sıcak tutulmasının önemine değinen Akyürek, umut ediyorum ki bundan sonra daha sık bir araya gelip ortak çıkarlar içeren konularda birlikte hareket ederiz” dedi.

RİPORT YK. Başkanı Asim Çilloğlu iki dost ve komşu kentin her alanda ilişkilerinin sıcak tutulmasının Ülkemiz ve bölgemiz açısından yararlı olacağını ifade ederek sıcak ve samimi karşılama için teşekkür etti.

HOPAPORT Genel Müdürü Özer’de “Sayın Çillioğlu’nu Hopa’da görmekten büyük memnuniyet duydum. Biz zaten sektör birlikteliğinden dolayı zaman zaman görüşüyoruz. Bu gün temel olan önemli projelere birlikte sahip çıkabilmemizdir. Her iki limanımızın da demiryolu bağlantısı yoktur. Samsun –Sarp ve Hopa-Batum Demiryolu projeleri ile bölgemizin ufku kat be kat artacaktır. Ümit ediyorum ki gelecek yıllarda bu projeleri birlikte takip edip hayata geçirilmesine çalışırız. Tekrar Hoş geldiniz” diyorum” dedi.

Başkan Osman Akyürek’te tekrar ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ümit ediyorum ki bundan sonra karşılıklı ziyaretlerimizi artırarak sorunlara birlikte sahip çıkıp çözüm yolları üretiriz. Tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret sırasında odada bulunan Hopa İlçe Emniyet müdürü Erkan Gürsoy da güzel temenni ve birliktelikten memnuniyet duyduğunu ifade etti.