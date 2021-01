Reysaş Logistics, Daha Hızlı Operasyon İçin Tırsan Dedi

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden güvenilir lider Tırsan’ın Adapazarı’ndaki teslimat törenine; Reysaş Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Egemen Döven, Toyota Milkrun Operasyon Müdürü Ecdat Yılmaz, Satınalma Şefi Çığ Çelikok, Reyline Operasyon Müdürü Bahadır Yiğit, Adapazarı Bölge Müdürü Tuncay Engel, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Satış Yöneticisi Orkun Demir katılım gösterdi.



Tırsan’ın Üretim Kalitesi Dünya’da Tek

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Reysaş Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Egemen Döven, “Firmamız, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 84 antreposu ile yurt içi ve yurt dışında ağırlıklı olarak Almanya, Belçika, Polonya, Slovakya, Çekya, Avusturya ve Macaristan ülkelerine otomotiv yedek parça, tekstil, depo, elektronik eşya, hammadde gibi malzemelerin nakliyesini yapmaktadır. Her biri ayrı uzmanlık gerektiren bu sektörlere hizmet verirken, ihtiyaç duyduğumuz treylerleri farklı sektörlerin ihtiyaçlarına hakim ve uzmanlıkla üretilmiş Tırsan’ın araçlarını da kullanıyoruz. Böylece müşterilerimize hizmetlerimizi en verimli şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi. Döven, “Tırsan’ın sahip olduğu geniş satış sonrası servis ağına dikkat çekerek, Tırsan’ın yurt içi ve yurt dışındaki bulunan servislerinin firmamıza vermiş olduğu kaliteli hizmetlerden ve treylerlerin üretim kalitesinin dünya da tek olmasından çok memnunuz” açıklamasında bulundu.



Tırsan Ürünleri Müşterilerine Operasyonel Verimlilik Sağlamaktadır

Tırsan araçları hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “Tırsan olarak, 44 yıldır müşterilerimizin ihtiyaçları için geliştiriyor, üretiyor ve 55’ten fazla ülkede her sektörde hizmet veren müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Reysaş Logistics’e teslimatını yaptığımız Tırsan Perdeli Mega araçları, müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırmak üzere kayar çatı ve çatı kaldırma özelliği ile üretilmiştir, böylece iş ortaklarımızın operasyonlarında hızlı yükleme ve boşaltma imkanı sağlamaktadır. Tırsan Çift Katlı Frigo treylerlerimiz ise 22 adet çift kat barı, sağ ve sol panellerinde bulunan toplam 24 adet ray ile 66 euro palet taşıma kapasitesine sahiptir. Ayrıca, arka kapı dizaynı ve sağlamlığı operasyonların devamlılığı için büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı Tırsan Çift Katlı Frigo treylerlere operasyon esnasında oluşabilecek olası bir hasara karşı kapı çerçevesinin altına tümüyle darbe emici rampa dayama yerleştirilmiştir. Böylece müşterimiz, hem yüksek kapasiteli hem de güvenli şekilde taşımacılık gerçekleştirebilecektir” dedi.

Tırsan Perdeli Mega Özellikleri



Tırsan Perdeli Mega’da yük güvenliği Tırsan mühendisleri tarafından geliştirilen K-fix sistemi ile sağlanmaktadır. K-fix, 236 farklı noktadan yük bağlama olanağı sunmaktadır. Televre üzerinde tüm araç boyunca yer alan her biri 2,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip yük bağlama noktaları ile kapakları çıkarmadan ve aracın iç genişliğinden ödün vermeden yüklerin sabitlenmesini sağlanır.

Aracın her iki yanında birbirinden bağımsız dörder adet kapak bulunması, aracın yüklenmesi ve boşaltılması sırasında operasyonel kolaylık sağlamaktadır. Tırsan Perdeli Mega’nın 500 mm + 50

mm çatı kaldırma özelliği ise farklı ebattaki yüklerin kolay şekilde yüklenmesini sağlayarak zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca Tırsan Perdeli Mega’nın şasi ve panellerinin çinko tri-elektron metoduna

göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde araç 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır.

Tırsan Çift Katlı Frigo Özellikleri

Çift katlı Tırsan Frigo araçları, panellere gömme çift kat ray teknolojisi ile iç genişlik kazanımı sağlayarak, 24 ray ve 22 bar ile dizayn edilmiştir. Çift katlı Tırsan Frigo standart olarak sunulan

22 adet yük sabitleme barı ile ikinci katta 10 tona kadar yük taşıma imkanı sunar ve toplamda 66 Euro palet kapasitesi ile multifonksiyonel çözüm avantajı sağlar.

Tırsan Çift Katlı Frigo, ATP (Agreement on the International Transportation of Goods – Malların Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma) ve HACCP (Hazard Analysis and Critical Control

Points – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) belgesine uygun olarak üretilmektedir. Böylece Tırsan Frigo ile gıda taşımacılığı (paketli et, balık, süt, sebze, meyve vb.) uluslararası taşımacılık

standartlarına uygun yapılabilmektedir.



Yüksek izolasyon performansı ile yapısal bozulmalara dirençli paneller, şasi ve tüm kaynaklı komponentleri kataforez (KTL) kaplamalı olan Tırsan Çift Katlı Frigo, 10 yıl pas yürümezlik

garantilidir.