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Reyline liderliğe oynuyor
Yaklaşık 20 yıldır her gün Avrupa'nın birçok noktasına ihracat taşımacılığı yapan Reyline Uluslararası Taşımacılık şirketimiz, 2019 yılında Türkiye’den gerçekleşen demiryolu taşımacılığında, konteyner ihracat çıkışlarında pazar payının %62’sini gerçekleştirmiştir. 2020 yılının Eylül ve Ekim aylarında ise toplam 204.000.000 Euro ihracat yapmıştır.
Lojistik 06.11.2020, 10:15
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Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde yaşanan sınır ve gümrük geçişi sıkıntıları, demiryolu taşımacılığının karayolu taşımacılığına göre daha avantajlı, daha az maliyetli ve daha az riskli olmasıyla birlikte, demiryolu taşımacılığının öne çıkmasına ve tercih edilmesine sebep olmuştur. Türk ihracatını desteklemek amacıyla yurtdışı demiryolu taşımacılığındaki iş hacmimiz her geçen gün artmaya devam etmektedir.
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