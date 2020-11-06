Reyline liderliğe oynuyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde yaşanan sınır ve gümrük geçişi sıkıntıları, demiryolu taşımacılığının karayolu taşımacılığına göre daha avantajlı, daha az maliyetli ve daha az riskli olmasıyla birlikte, demiryolu taşımacılığının öne çıkmasına ve tercih edilmesine sebep olmuştur. Türk ihracatını desteklemek amacıyla yurtdışı demiryolu taşımacılığındaki iş hacmimiz her geçen gün artmaya devam etmektedir.