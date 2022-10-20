Renault Trucks’tan Türkiye’de Bir İlk : Excellence Predict Öngörülü Bakım Onarım Sözleşmesi

Renault Trucks, arıza meydana gelmeden önce önlem alarak müşterilerinin operasyonlarının kesintiye uğramamasını ve öngörülmeyen maliyetlerin azaltılmasını destekliyor. Teknik verilerin analizine dayanan Excellence Predict öngörülü bakım onarım hizmeti, aracın hizmet süresini artırarak yoluna sorunsuz devam etmesini sağlıyor.

Renault Trucks Hizmet Süresi Direktörü Anne-Virginie Nesme Deletre, şu anda 23 ülkede kullanılan bu hizmetin ticari araç filolarına maksimum araç kullanım süresi ve dolayısıyla daha fazla üretkenlik sunduğunu belirtiyor; “Excellence Predict bakım onarım teklifi, 2017'den beri devam eden bir projemizin sonucu. İlk olarak Fransa ve Çek Cumhuriyeti'nde bir yıl süreyle denenen Excellence Predict, 2019'da on iki Avrupa ülkesinde uygulanmaya başlandı. Avrupa genelinde Excellence Predict sözleşmesiyle korunan 15.000 araçta 2019 yılından bu yana 6.500 beklenmeyen arızayı öngörerek plansız duraksamaların önüne geçmeyi başardık. Şimdi bu hizmeti, Türkiye’de ilk sunan ticari araç üreticisi olduğumuz için gurur duyuyoruz.”

Öngörülmeyeni öngörüyoruz

Bir Renault Trucks kullanıcısı, Excellence Predict sözleşmesini tercih ettiğinde araçlarının kritik bileşenlerinin arıza kodları analiz ediliyor. Olağandışı bir durum tespit edilirse veri analiz merkezi, aracın servise girişini organize etmek üzere bayi ile iletişime geçerek müşterinin hızlıca bilgilendirilmesini sağlıyor ve olası bir arıza riskini ortadan kaldırıyor. Bayi, aracın serviste mümkün olduğunca az zaman geçirmesini sağlamak için parça temini, bakım ve onarım planlanmasını organize ediyor.

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, açıklamasında; “Türkiye’de yeni TCK EVO serisi araçlarımız ile birlikte bağlantılı hizmetleri başlatmıştık. TCK EVO serisi, tüm müşterilerimiz ve sürücülerden üstün araç özellikleri kadar sunduğumuz yeni hizmet çözümleri nedeniyle de büyük ilgi gördü. EVO lansmanını yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirdik ve şimdi bağlantılı hizmetlerde bir adım daha atıyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Excellence Predict önleyici ve öngörülü bakım onarım sözleşmeleri ile müşterilerimizin iş ortağı olarak, hizmet sürelerini maksimize etmeyi, aracın tüm potansiyelini ortaya çıkartmayı ve öngörülmeyeni öngörülür yapmayı başaracağız” şeklinde belirtti.

Excellence Predict ile araç hizmet süresi artıyor

Renault Trucks Türkiye Yedek Parça ve Servis Sözleşmeleri Müdürü Altuğ Karaman yaptığı açıklamada; “Excellence Predict sözleşmesini kullanacak müşterilerimizin araçlarından şu anda 15 sensörden aldığımız verileri analiz ediyoruz. Bunlar temel olarak akü, debriyaj, fren balatası ve AdBlue sistemi ana ekseninde yer alıyor. Bu dört aksamda olabilecek bir arıza, aracı çok büyük ihtimalle hareketsiz bırakacağından bu noktalara yoğunlaştık. Excellence Predict ile araç hizmet süresini en yüksek seviyede tutmayı hedefliyoruz” dedi.

Altuğ Karaman; “Verilerin analizi sonucunda olası bir arıza, 3 hafta ile 3 ay öncesine kadar tespit edilebiliyor. Bayimiz arızanın tipine göre ilgili parçaların teminini sağlarken müşterimiz, iş planına göre aracının servis ziyaretini organize ediyor. Servise gidildiğinde önceden yapılan teşhis ve parçanın hazır olması sayesinde minimum iş kaybı yaşanıyor. Böylece müşterimizin olası bir arızadan dolayı zaman kaybı yaşamasının önüne geçildiği gibi tespit edilen onarımın serviste planlı yürütülmesi sayesinde aracın hizmet süresi maksimize edilebiliyor” şeklinde açıkladı.

Türkiye’de pilot çalışmalar tamamlandı

2022 Ocak ayından itibaren Türkiye’de Excellence Predict pilot çalışmalarına başlanıldı. Pilot çalışmalarının 9 aydır birlikte yürütüldüğü müşterilerin iş birliği sayesinde Excellence Predict sözleşmesi, lokal olarak çok olumlu bir yol kat etti. Avrupa hattında ve yurtiçi taşımacılık alanında hizmet sunan müşteriler ile yapılan çalışmalarda toplam 76 araç, Excellence Predict sözleşmesinin avantajlarından yararlanıyor.

Renault Trucks kullanıcısı olan Türk uluslararası lojistik filolarının birçoğu şimdiden ilgili

Altuğ Karaman; “Türkiye’de müşterilerimiz, yüzde 25 oranında aktif bir şekilde servis sözleşmelerinden faydalanıyor. Excellence Predict sözleşmesini ise bayilerimiz kanalıyla müşterilerimiz ile kısmen paylaştık ve yakından ilgilendiler. Lansmanı yapılmadan önce bile uluslararası lojistik hizmeti sunan müşterilerimizin bu sözleşmeyi beklediğini söyleyebiliriz.”

Avrupa’da Excellence Predict sözleşmesi kullanımlarına İtalya’daki uygulamaları örnek gösteren Anne-Virginie Nesme Deletre ise; “İtalya’da 2018’de servis sözleşmelerimizin penetrasyonu, yüzde 37’ydi. Excellence Predict sözleşmesini sunduktan sonra 2021’de bu oran, yüzde 52’ye ulaştı ki bunun yüzde 92’sini Excellence Predict sözleşmesi oluşturuyordu. Müşterilerimiz, sunduğumuz hizmetten oldukça memnun. Birçok arızanın önceden tespiti sayesinde araçlarımız, yollarına sorunsuz şekilde devam edebiliyorlar” diye ekledi.

Excellence Predict teklifimiz gelişmeye devam edecek

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Altuğ Karaman; “Her geçen ay sensörlerin artırılmasını ve yeni sensörlerin eklenmesini planlıyoruz. Aynı mantık ile aracı hareketli kılmak ve müşterimizin hizmet süresini artırmak temel amacımız” dedi.