RENAULT TRUCKS’IN ULUSLARARASI YARIŞMASINDA TÜRK GENCİNİN TASARIMI, BİRİNCİ OLDU

Renault Trucks, Euro Trucks Simulator 2 oyununun yayıncısı SCS Software'in Twitch hesabında düzenlediği canlı etkinlikte, birçok ülkeden katılımcının olduğu uluslararası tasarım yarışmasının kazananını açıkladı. Oyuncuların, oyunun özelleştirme aracı ile kendi Renault Trucks T High modellerini tasarladığı yarışmada, 18 yaşındaki Enes Bolat Türkiye’ye birincilik kazandırdı. Enes Bolat’ın tasarımı, gerçek bir Renault Trucks T High aracına uygulanarak sergilenirken resmi olarak ETS2 oyunana da dahil edildi.

Enes Bolat, 2.200 saatten fazla oyun deneyimiyle tutkulu bir Euro Trucks Simulator 2 oyuncusu. IT sektöründe kariyer yapmayı planlayan Enes Bolat, yarışmada görüntü işleme yazılımını kullanarak kendi tasarımını oluşturdu.

3D olarak Renault Trucks T'nin tasarımı için iki hafta çalışan genç adam, "Bu tasarımı hazırlarken ralli arabalarından ilham aldım. Özel bir yazılım kullanarak bir şablon oluşturdum, sonra onu modelledim ve oyuna aktardım" dedi.

Enes Bolat, tasarımında kırmızı, siyah ve grinin tonları olmak üzere üç ana renk kullandı. Kırmızı şeritler ekleyerek farların tasarımını belirginleştirdi ve vurguladı.

Ralli arabalarından esinlenilen damalı bir desen, kabini çevreliyor ve Renault Trucks logosu kamyonun ön kısmını tamamlıyor. Yanlardaki siyah çizgiler hız etkisi katarak "Renault Trucks Diamond Evolution" olarak adlandırılan bu araca ince bir görünüm kazandırıyor.

Enes Bolat; "Euro Trucks Simulator 2'den Renault Trucks araçlarına aşinaydım ama yeni modellerinin lansmanını ETS2 ile yapmasının ardından markaya olan ilgim arttı. T ve T High Evolution araçlarının estetiğini ve özellikle yeni far tasarımı çok beğendim. Renault Trucks tasarım direktörünün konuşması da beni yarışmaya katılmaya motive etti” diye açıkladı. Birinciliği kazanacağını asla hayal etmediğini belirten Enes Bolat; "Uzun yıllardır oynamaktan zevk aldığım bu oyunda uluslararası bir yarışmayı kazanmak ve tasarımımın resmi olarak oyuna dahil edilmesi inanılmaz bir mutluluk" diyerek heyecanını ifade etti.