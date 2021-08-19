RENAULT TRUCKS, YENİ ELEKTRİKLİ ŞEHİR İÇİ KAMYONUNU TANITTI; ALÇAK KABİNLİ D WIDE Z.E. LEC

3,5 tondan 26 tona kadar sektördeki en kapsamlı elektrikli kamyon yelpazesini sunan Renault Trucks, D Wide Z.E. LEC (Alçak Girişli Kabin) ile ürün yelpazesini daha da genişletiyor. Bu alçak kabinli kamyon, operatörlerin işini kolaylaştırıp, onların güvenliğini, konforlarını ve nihayetinde verimliliği optimize ederek evsel atık toplama sektörünün gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlandı.

Renault Trucks D Wide Z.E. LEC, operatörlerin araca kolay ve güvenli bir şekilde erişimini sağlayacak şekilde donatıldı. Kabin girişi, standart bir dağıtım kamyonuna göre 200 mm daha alçak tasarlanırken, tek bir kaymaz basamağa ve 90° açılan kapılara sahip. Bu durum, çalışan ekibin bir tam güzergah başına 100 defadan fazla kabine girip çıkmasından kaynaklanan yorgunluğunu önemli ölçüde azaltıyor.

Kabinin alçak konumu, sürücüler için mükemmel bir doğrudan görüş sağlayarak diğer yol kullanıcıları için optimum koruma sağlıyor. Görüşü daha da artırmak için Renault Trucks, opsiyonel olarak kabinin arka tarafına yerleştirilen ek yan camları öneriyor.

Bu tam elektrikli kamyonun geniş kabini, sürücüye ve ek olarak üç çalışana daha alan sunuyor. Opsiyonel düz zemin, araç içinde hareket özgürlüğü sağlarken hem sol hem de sağ taraftan biniş ve inişi mümkün kılıyor.

Üstyapı üreticisi Estepe ile yakın işbirliği içinde geliştirilen Renault Trucks D Wide Z.E. LEC, dümenli arka akslı 6x2 versiyonuyla sunuluyor ve tüm Avrupa’da sipariş edilebiliyor. Tam elektrikli olan araç, egzoz gazı yaymıyor ve trafik kısıtlamalarının söz konusu olduğu kentsel alanlarda kullanımı için onaylanmıştır.