Renault Trucks sürücü konforuna odaklanıyor

Sürücülere daha iyi bir kabin içi konforu sağlamak için sınıfının en iyisi

Renault Trucks T kabini, tüm koltuk kılıfları, iki sürücü kol dayanağı ve deri direksiyon dahil olmak üzere en üst düzey kaplamalara sahip. Mükemmel sürüş konforu için üç kademeli ayarlanabilir direksiyon ise standart olarak sunuluyor. T serisi araçlarda karbon renkli bir gösterge paneli, alüminyum kulplar ve metal kapı eşikleri bulunuyor. 2020 Renault Trucks T ve T High, ayrıca yeni yüksek kapasiteli saklama bölmelerine (221 litre) sahip.

Dışarıda, radyatör ızgarası ve yan aynalar, 2020 Renault Trucks T ve T High modelleri için opsiyonel olarak parlak siyah veya turuncu renklerde özelleştirilebiliyor.

T ve T High, opsiyonel olarak Roadpad+ donanımı ile tercih edilebiliyor. Araç asistanı olarak görev yapan sistem sayesinde sürücüler, müzik dinleyebilir, eller serbest şekilde telefonlarını kullanabilir, arka ve yan kameraları sayesinde güvenle manevra yapabilir. Ayrıca Roadpad+ ile sürücü, araca özgü bir uydu takip sisteminden navigasyon desteği alabiliyor.

Daha az yakıt tüketimi ve CO 2 emisyonu

Renault Trucks uzun yol ürün yelpazesi, DTI 11 ve DTI 13 Euro 6 Step D motorlar ile donatılıyor. Önceki versiyonlara kıyasla yakıt tüketiminde ve CO 2 emisyonlarında yüzde 3 azalma sağlayarak hem yakıt tasarruflu hem de çevre dostu olmaları ile ön plana çıkıyor. Renault Trucks T ve T High’ın 2020 versiyonunda, yüksek verimli yeni bir aks ve daha hafif disk frenleri bulunuyor. Böylece yakıt tüketimi, daha da azaltıyor.

Opsiyonel olarak yeni araç ayarları, ek yüzde 3 tasarruf sağlamak üzere etkinleştirilebiliyor.

Renault Trucks T ve T High motorları, XTL sentetik yakıt ve biyodizel ile uyumlu çalışıyor.