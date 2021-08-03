RENAULT TRUCKS İLE İŞ BİRLİĞİNİN 10.YILINDA MERYILDIZ’DAN YENİ FİLO YATIRIMI

2010 yılında faaliyete başlayan Meryıldız Lojistik, 2012’den bu yana Renault Trucks çekiciler ile hizmet sunuyor. Yeni 25 adet Renault Trucks T 480 yatırımı ile Meryıldız Lojistik’in araç parkı, yüzde 60 oranında Renault Trucks hakimiyetine ulaşıyor. Son alımlarıyla birlikte Meryıldız filosunda 85 çekici bulunuyor.

Ağırlıklı olarak Doğa Avrupa, Baltık ve Balkan ülkelerine taşımacılık operasyonlarını sürdüren Meryıldız Lojistik’in 25 araçlık yeni alımları kapsamında ilk 12 adet Renault Trucks T480 çekicinin teslimatı gerçekleştirildi. Teslimata Meryıldız Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, Koçaslanlar Otomotiv Hadımköy Şube Müdürü Ahmet Sezer ve Satış Müdürü Tayfun Fıçıcı katıldılar.

Yeni yatırımları ile ilgili bilgi veren Meryıldız Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız; “Büyüme hedefimiz doğrultusunda Çatalca’da yönetim binamız ve depomuzun bulunduğu yeni merkezimizde hizmet vermeye başlayacağız. Öte yandan filo yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Renault Trucks Premium modeli ile Renault Trucks alımlarına başlamıştık. T 460 alımları ile devam ettik ve ilk defa Renault Trucks T480 çekici modelini tercih ettik. Karar sürecimizde araçları test etme şansımız oldu. Ayrıca meslektaşlarımızın referanslarını değerlendirdik. Referans aldığımız T480 çekici kullanan meslektaşlarımız, araçların performans ve yakıt tasarruflarından oldukça memnun” dedi.

Filomuzun yaş ortalaması, 5 yıl

Ömer Yıldız, araçlarını 500-600 bin km’de yeniledikleri ve bu kullanım döngüsünde her zaman Renault Trucks yetkili servislerinden hizmet aldıklarnı belirtti; “Böylece hem operasyonlarımızın kesintisiz devam etmesini hem de araçlarımızın yüksek ikinci el değerine sahip olmasını sağlıyoruz. Üstelik bakım maliyetlerimizde en makul seviyelerde oluyor” dedi.

Meryıldız, Renault Trucks çekiciler ile filosunda bulunan diğer araçlarına kıyasla 2-3 puan yakıt tasarrufu sağlıyor. Sürücüler ise aracın performansı kadar konforundan da memnunlar.

Yüzde yüz RTFS finansal hizmetler tercihi

Meryıldız, 10 yıllık iş birliklerindeki her araç alımlarında Renault Trucks Finansal Hizmetler’den faydalanıyor. Özellikle hızlı onay süreci ve seri hareket kabiliyeti nedeniyle RTFS çözümleri ile alımlarını gerçekleştirdiklerine değinen Yıldız; “Faiz oranları ve ödeme seçeneklerinden oldukça memnunuz. Oluşan karşılıklı güven ilişkisi sayesinde tek noktadan toplam çözüme erişmek, iş süreçlerimizi oldukça kolaylaştırıyor” şeklinde açıkladı.

Renault Trucks Excellence paketi ile risksiz taşımacılık operasyonları

Renault Trucks Excellence Bakım Paketi, aracın motor, şanzıman ve diferansiyel yağ değişimleri, filtre değişimleri ve kontrolleri ile dikkatli kullanımlarda yıpranma ve aşınma nedenli (motor, şanzıman, diferansiyel) tüm onarımları içeriyor. Meryıldız, daha önce alımını yaptıkları son altı Renault Trucks çekicilerinde Excellence Bakım Paketi’ni deneyimledi. Bu konuda Ömer Yıldız; “Bakım paketi sayesinde araçlarımız, garanti altında. Önceden planlanan bakımlar ile arıza riskleri, minimalize ediliyor ve operasyonlarımız, hız kesmeden devam ediyor. Herhangi beklenmedik bir durumda ise hızlıca Renault Trucks yetkili servisinden destek alıyoruz ve ek maliyetler oluşmadığı için filo işletim maliyetlerimizde araç bakım-onarım kalemini kolayca yönetiyoruz. Bu nedenle yeni araçlarımızı da bakım paketleri ile tercih edeceğiz” diye belirtti.