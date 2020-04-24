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RENAULT TRUCKS FRANSA’DAKİ FABRİKALARINI YENİDEN FAALİYETE GEÇİRMEYE HAZIRLANIYOR

Makinelerin, iş istasyonlarının ve aletlerin dezenfekte edilmesi, maske, eldiven ve önlük kullanımı, sosyal mesafe, tüm ortak alanlarda organize hareket edilmesi... 18 Mart tarihinden bu yana Fransa’daki fabrikalarında üretime ara veren Renault Trucks, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini koruma ilkesine sadık kalarak fabrikalarının kademeli ve güvenli bir şekilde yeniden faaliyete başlaması için hazırlanıyor.

RENAULT TRUCKS FRANSA’DAKİ FABRİKALARINI YENİDEN FAALİYETE GEÇİRMEYE HAZIRLANIYOR

Makinelerin, iş istasyonlarının ve aletlerin dezenfekte edilmesi, maske, eldiven ve önlük kullanımı, sosyal mesafe, tüm ortak alanlarda organize hareket edilmesi... 18 Mart tarihinden bu yana Fransa’daki fabrikalarında üretime ara veren Renault Trucks, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini koruma ilkesine sadık kalarak fabrikalarının kademeli ve güvenli bir şekilde yeniden faaliyete başlaması için hazırlanıyor.

24 Nisan 2020 Cuma 18:11
2009 Okunma
RENAULT TRUCKS FRANSA’DAKİ FABRİKALARINI YENİDEN FAALİYETE GEÇİRMEYE HAZIRLANIYOR

Karantina ve kısıtlama uygulamalarının  başlangıcından bu yana üretimdeki geçici kesintiye rağmen Renault Trucks, özellikle yedek parça tedarikini ve araç bakım-onarım hizmetlerini sürdürerek, müşterilerine mümkün olan seviyede hizmet vermeye devam etti. Bu doğrultuda toplum yaşamının sürekliliği için vazgeçilmez öneme sahip temel ihtiyaçlar, ilaç ve gıdaların taşınması gibi faaliyetlerin sürdürülmesine destek oldu. 

Bu sürecin ardından Renault Trucks, üretim faaliyetlerini yeniden başlatmak üzere gerekli hazırlıkları yapıyor. Fabrikaların yeniden faaliyete geçmesi kademeli olarak gerçekleşecek ve 23 Nisan 2020’de Vénissieux Motor fabrikası ile başlayacak. Diğer Renault Trucks fabrikaları, özellikle Bourg-en-Bresse ve Blainville-sur-Orne montaj fabrikaları, önümüzdeki haftalarda, normal kapasitelerinin yüzde 25’i seviyede yeniden çalışmaya başlayacak. Faaliyetler, yavaş ve emin adımlarla yeniden başlayacak ve müşterilerin taleplerine, tedarikçilerin bu süreçteki kapasitesine ve diğer Volvo grubu fabrikaları ile olan senkronizasyona bağlı olarak birkaç haftaya yayılarak arttırılacak.

Endüstriyel faaliyetlerin yeniden başlaması öncelikle her tesise özel olarak uyarlanan sağlık protokollerinin uygulanmasına bağlı olacak. Soyunma odasından iş istasyonuna kadar çalışanların bulunduğu tüm alanlar, şirket hekimleri tarafından değerlendirildi ve virüs ile her tür temas riskinin ortadan kaldırılması hedeflendi. 

Renault Trucks Başkanı Bruno Blin, konuyla ilgili açıklamasında; “Üretim faaliyetleri, yalnızca sağlık koşulları kusursuz olursa yeniden başlayacak. Bundan taviz vermeyeceğiz. Dolayısıyla kademeli bir yeniden başlangıç planlıyoruz. İlk dönemde üretim artışından önce, sağlık protokollerinin yanı sıra tedarikçi ve lojistik zincirini test edeceğiz. Sektörümüzün yeniden faaliyete geçmesini desteklemek, bizim sorumluluğumuz” dedi.

Renault Trucks fabrikalarında alınacak önlemlere birkaç örnek:

  • Çalışanlar arasında mesafe kurallarının ve koruyucu önlemlerin uygulanması,
  • Alternatif maskelerin yaygın kullanımı,
  • Bir metre mesafe kuralına uymanın mümkün olmadığı durumlarda FFP2 maske, gözlük veya siperlik ve eldiven kullanılması,
  • Kapı kollarıyla teması ortadan kaldırmak için kapıların (yangın kapıları hariç) açık tutulması,
  • İş istasyonlarının, çalışma araçlarının, lojistik ekipmanların, soyunma odalarının ve yemekhanelerin temizlenmesi,
  • Tüm ortak alanlar, soyunma odaları, geçiş bölgeleri ve yemekhanelerde hareketlerin organize edilmesi ve bu alanların açık olduğu sürelerin artırılarak aynı anda buralarda bulunacak kişi sayısının sınırlandırılması,
  • Çalışanların servis araçlarında yolcular arasında boşluk olmasının sağlanması amacıyla özel bir oturma planı oluşturulması,

Bu arada şirket yönetimi önümüzdeki aylarda üretim miktarını en iyi şekilde düzenlemek amacıyla müşterilerinin, bayilerinin ve karoser iş ortaklarının taleplerini inceleyerek pazardaki eğilimleri analiz ediyor.

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