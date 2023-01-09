Renault Trucks Excellence Predict, Türkiye’de ilk olarak Tufan Lojistik filosunda

Avrupa’nın en uzak rotaları dahil olmak üzere uluslararası lojistik hizmetlerini sürdüren Tufan Lojistik, yeni teslim aldığı dört adet Renault Trucks T EVO serisi çekicileri ile Renault Trucks Excellence Predict öngörülü bakım onarım sözleşmesini tercih eden ilk firma oldu.

Gaziantep merkezli Tufan Lojistik, ilk Renault Trucks çekicilerini 2011 yılında teslim almıştı. Araçlarını yedi yıl sorunsuz şekilde kullandıklarını belirten Tufan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Tırıklı; “Bu zaman zarfında filomuzda yer alan aynı spesifikasyonlara sahip diğer araçlarımızla kıyasladığımızda Renault Trucks çekiciler ile dikkate değer bir yakıt tasarrufu avantajı deneyimledik. Yılda 100 bin km yol kat eden bir Renault Trucks çekicimiz ile diğer araçlarımızla kıyasladığımızda minimum 1500 litre tasarruf sağladık. Sahip olma maliyeti ve performans analizinde üstün kalması, satış sonrası hizmetlerinin hızlı ve sorunsuz sunulması firmamızı Renault Trucks ile iş birliğine yönlendiriyor. Excellence Predict öngörülü bakım onarım hizmeti ise iş birliğimize farklı bir boyut kazandırdı” şeklinde açıkladı.

Renault Trucks Excellence Predict ile yolumuza sorunsuz devam edeceğiz

Tufan Lojistik, tenteli araçları ile Finlandiya’dan kutuplara kadar zorlu güzergâhlarda hizmet sunuyor. Operasyonların sorunsuz yönetiminin önemine dikkat çeken Seyfettin Tırıklı; “Özellikle uluslararası rotalarda araçlarda beklenmedik bir arıza yaşanması hem zaman hem de maliyet anlamında büyük kayıplara neden olabiliyor. Tüm süreçlerimiz olumsuz etkilendiği gibi sürücülerimiz de çözüm geliştirilmesi sırasında zor durumda kalıyor. Tabi ki uzun yolda araçlarda sorun olmaması için önlemler alıyoruz ancak Renault Trucks’ın öngörülü bakım onarım hizmeti, bu süreci çok daha iyileştirecek. Önceden tespit ile arızaların oluşmadan önlenmesi sayesinde araçların plansız yolda kalmalarının önüne geçilebilecek. Böylece müşterilerimize verdiğimiz taahhütlerin daha iyi arkasında duracağımıza inanıyoruz. Bu da bizi cezai koşullar açısından avantajlı hale getirecek. Öte yandan uzaktan bağlantı sistemi ile de araçlar güzergâh dışına çıkmadan bazı sorunlar giderebiliyor. Dolayısıyla ekstra yakıt ve zaman tasarrufu sağlanabiliyor” şeklinde açıklayarak ekledi; “Üstelik servis sözleşmesinin sağladığı planlı ödemeler sayesinde araç onarım veya bakım kaynaklı ekstra ve beklenmeyen maliyetler de ortadan kalkacak.”

Renault Trucks’ın Gaziantep yetkili bayi olan Silahtaroğlu Motorlu Araçlar’ın Genel Müdürü Kamil Silahtaroğlu ise açıklamasında; “Türkiye’de ticari araç alanında ilk defa Renault Trucks tarafından sunulan bu hizmet, arıza meydana gelmeden önce tespitini yaparak müşterilerinin operasyonlarının kesintiye uğramasını önlüyor. Böylece müşterimizin yurtdışı ve yurtiçi fark etmeksizin yoluna sorunsuz devam etmesi ve öngörülmeyen maliyetlerin azaltılması destekleniyor. Excellence Predict sözleşmesi, temel olarak akü, debriyaj, fren balatası ve AdBlue sistemi ana ekseninde araçlardan alınan verileri analiz ediyor. Bu doğrultuda olası bir arıza, 3 hafta ile 3 ay öncesine kadar tespit edilebiliyor. Arıza olasılığı tespit edilirse veri analiz merkezi, aracın servise girişini organize etmek üzere bizlerle ile iletişime geçerek müşterinin hızlıca bilgilendirilmesini sağlıyor. Biz de aracın serviste mümkün olduğunca az zaman geçirmesini sağlamak için parça temini, bakım ve onarım planlanmasını organize ediyoruz. Böylece olası bir arıza riski ortadan kaldırıldığı gibi servise gidildiğinde önceden yapılan teşhis ve parçanın hazır olması sayesinde minimum iş kaybı yaşanması sağlanıyor” dedi.

Kamil Silahtaroğlu, bölgelerinde Excellence Predict hizmetine büyük ilgi olduğunu da belirtti; “Uluslararası filo müşterilerimiz başta olmak üzere bölgemizdeki pek çok lojistik firması, bu sözleşmeye olumlu bakıyor. Hatta Tufan Lojistik’in referansı ile birçok filodan talep aldığımızı söylemeliyiz.”