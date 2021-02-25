RENAULT TRUCKS D WIDE Z.E. ELEKTRİKLİ KAMYON, GÜNEŞ PANELLERİ İLE DONATILDI

Tamamen elektrikli 26 tonluk Renault Trucks D Wide Z.E., İsviçreli nakliye şirketi Rhyner Lojistik’in yüz araçlık güçlü filosuna yeni katıldı. Kamyon, şu anda Zürih ve banliyölerindeki Denner süpermarketlere tedarik sevkiyatı sağlarken, çevreye ve yerel halkın yaşam kalitesine saygılı bir çalışma prensibi uyguluyor.

Rhyner Logistik, çevreye duyarlı yaklaşımını bir adım öteye taşımak için soğutucu ünitesine yeşil enerji sağlamak amacıyla kamyonun üst yapısının üzerine güneş panelleri konulmasına karar verdi. Soğutma sistemine en çok ihtiyaç duyulan durumların, dışarıdaki sıcaklığın yüksek ve güneşin en güçlü olduğu zamanlar olması nedeniyle bu sistem, özellikle sıcaklık kontrollü taşımalar için uygundur.

Elektrikli mobilitenin, karbon nötrlüğünü sağlamanın en etkili yolu olduğuna inanan Rhyner Logistik, hızlı bir şarj istasyonu da satın aldı. Menzilin optimize edilmesi için kamyon, yükleme işlemleri sırasında depoda şarj ediliyor. Kamyon, dur-kalkın yoğun olduğu, sık sık frenleme gerektiren şehir içi güzergahlarda kullanıldığından, enerji geri kazanımı yüzde 20 ila yüzde 30 arasında tasarruf sağlıyor ve bu da ek kilometre kazanımı anlamına geliyor. Dolayısıyla optimal sonuca ulaşan, küresel bir yaklaşım benimseniyor.