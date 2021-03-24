RENAULT TRUCKS, 2020 YILINDA DÜNYA PAZARINDAKİ YERİNİ KORURKEN TÜRKİYE’DE SATIŞLARINI ARTTIRDI

Renault Trucks’ın pandemi sürecinde önceliği, müşterilerinin faaliyetlerine sorunsuz devam edebilmesini sağlamaktı. Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada Renault Trucks satış ve servis merkezlerinin %90’ından fazlası, pandemi boyunca müşteri ve kamyonlarının ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdü. Bu olağanüstü kriz ortamında, 2020 yılında dünya genelinde satışı gerçekleştirilen toplam 41.117 araç ile Renault Trucks, pazar payını korumuş oldu ve bir önceki yıla kıyasla siparişlerde %12 artış kaydetti.

Satış miktarları düştü, ancak siparişler arttı

Pandemi dönemi ve sonucunda ortaya çıkan ekonomik kriz, 2020 yılında ağır ticari araç pazarını önemli ölçüde etkiledi. Renault Trucks’ın 2020 satış hacmi, pazar trendini takip ederek %24 düşüşle 41.117 adet araç olarak gerçekleşti. Böylece tüm pazarda görülen düşüş ile doğru orantılı olarak Renault Trucks, pazar payını korudu.

2020 yılı için kayda değer bir pozitif gösterge de Renault Trucks’ın 2019 yılına kıyasla siparişlerde %12 artış kaydetmesiydi.

Öte yandan Avrupa dışında satışların yüzde 16 arttığı uluslararası diğer pazarlar arasında ise Türkiye ön plana çıktı. Hareketli Türkiye pazarında Renault Trucks, yüzde 66’lık son derece güçlü bir büyümeye imza atarak 2019’da 640 araç olarak gerçekleşen satışlarını, 2020’de 1.061 adet araca çıkarttı. Toplantıda Türkiye pazarının önemine dikkat çeken Bruno Blin; “Türkiye, çok dinamik bir pazar. Renault Trucks olarak hem satış hem de satış sonrası hizmetlerde güçlü bir ağımız bulunuyor. Pandemi sürecinde Türkiye’de talepler ertelenmediği gibi yüksek oranda satışa döndü” diye belirtti.

İkinci el kamyonlarda satış hacmi, %9 artışla rekor kırdı

İkinci El Kamyonlar, Renault Trucks için stratejik bir sektör. 2020’de iyi bir performans ortaya koyan Renault Trucks, satışı gerçekleştirilen 10.308 adet ikinci el araç ile, 2019’a kıyasla %9’luk artış sayesinde rekor bir satış hacmi kaydetmiş oldu.

Renault Trucks, elektrikli mobiliteye yoğun olarak yatırım yapmayı sürdürüyor

Renault Trucks, elektrikli mobilite satış hacimleri için iddialı hedefler belirledi. Renault Trucks, 2025 itibariyle elektrikli araçların toplam satışlarının %10’una, 2030 itibariyle ise %35’ine karşılık geleceğini duyurdu. Nihai hedef ise 2050 itibariyle araçlarının %100’ünü fosil yakıtsız hale getirmek.