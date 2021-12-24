Re-Pie, 250 milyon lira değerleme üzerinden Tırport’a yatırım yaptı

Türkiye’nin faaliyet izni almış ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, farklı alanlara yaptığı yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Toplam portföy hacmini 5,2 milyar lira seviyesine çıkaran şirket, teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Re-Pie Portföy, bünyesinde bulunan Birinci Karma Teknoloji GSYF üzerinden, Türk lojistik sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etme hedefiyle yoluna devam eden Tırport’a yatırım yaptığını açıkladı. Yatırım turuna Avrupa’dan Encore Holding de katıldı. Tırport, 2022 itibariyle Türkiye ile birlikte 7 ülkede faaliyetlerini sürdürecek.

20’YE YAKIN GİRİŞİME YATIRIM HEDEFLİYOR

Re-Pie Portföy Yönetimi, Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesinde önemli rol oynamayı hedefiyle, fintech, deeptech ve enerji verimliliği teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yirmiye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlıyor.