Rastkaya Nakliyat, 10 adet Volvo Trucks ile filosunu güçlendirdi

Volvo FH460 sağlamlığı, güvenli oluşu ve yakıt tasarrufu ile öne çıkıyor.

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, Rastkaya Nakliyat’a 10 adet Volvo FH460 kamyon teslimatı gerçekleştirdi. Böylece firmanın filosundaki Volvo Trucks kamyonların sayısı 24’e ulaştı. Markanın sağlamlığı, verimliliği ve güvenli oluşundan vazgeçmeyen Rastkaya Nakliyat, alımı VFS Finansman A.Ş. (Volvo Finans) desteğiyle gerçekleştirdi.

Rastkaya Nakliyat’ın satın aldığı STEPD yeni nesil motorlu ve dinamik direksiyonlu FH460 Volvo Trucks çekiciler, ileri derece kabin güvenliği ve yüksek yakıt tasarrufu özellikleri ile uzun yol taşımacılığında tercih ediliyor.

AB ülkelerine ilaç, sebze, çiçek ve dondurulmuş gıda taşımacılığı yapan Rastkaya Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Edip Kaya, Volvo Trucks’ın sunduğu ayrıcalıklı hizmetten memnuniyetlerinin altını çizerek şunları söyledi: “Türkiye’den AB ülkelerine frigo taşımacılığı gerçekleştiriyoruz. Uzun yolda yakıt tasarrufu, şoför arkadaşlarımızın güvenliği ve konforu oldukça önemli. Volvo Trucks markası bize tüm bunları bir arada sunuyor. Ayrıca Volvo Trucks ile satış sonrası hizmetlerde de aldığımız hizmetlerden çok memnunuz. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Devam eden ilişkimizi daha nice uzun yıllar sürdürmek en büyük arzumuz.”