Prestij Dağıtım Nakliyat, filosunu Tırsan ile güçlendirdi

“Tırsan, Ürün Kalitesi ve Üstün Güvenlik Özellikleri ile Filomuz İçin En Doğru Tercih”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Prestij Dağıtım Nakliyat İdari İşler Müdürü Savaş Ayvaz, Tırsan’ın kalitesine vurgu yaparak, “Araçlarının sahip olduğu üstün güvenlik özellikleri ile fark yaratan Tırsan’ın filomuz için en doğru tercih olduğuna inanıyoruz. Son teknoloji ile donatılan araçlarıyla Tırsan, firmamızın operasyonel işlerine de kolay ve hızlı çözüm avantajı sunuyor. Bu nedenle araç yatırımımızda tercihimizi yine Tırsan kalitesinden yana kullanarak, filomuzu 20 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ treyler ile güçlendirme kararı aldık. Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, operasyonlarımızda verimliliğimizi artırırken, taşımalarımızı en güvenli şekilde yapmamızı sağlıyor. Ayrıca, araçların sahip olduğu K-Fix sistemi, daha fazla yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Tırsan ile olan iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu. Şirketin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ayvaz, gıda taşımacılığında uzmanlaşan Prestij Dağıtım Nakliyat’ın, yurt içi depolama ve dağıtım hizmeti sunduğunu belirterek, “Hem İstanbul içinde hem de Anadolu’da donmuş, soğuk, ısı kontrollü ve kuru olmak üzere tüm taşıma modlarında parsiyel taşımacılık işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı olarak zincir marketlere hizmet veriyoruz. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Kütahya, Afyon, Eskişehir, Ankara, İzmit, Samsun, Nevşehir, Iğdır ve Manisa’da depolarımız bulunuyor” açıklamalarında bulundu.



Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına %100 uyum sağlıyor. Tenteli Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.750, 2.800, 2.850 ve 2.900 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.