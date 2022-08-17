Porto Riko’da San Juan, en büyük üçüncü limanı oldu

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), dünyanın en büyük kruvaziyer pazarı Karayipler’de ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’nun başkenti San Juan Kruvaziyer Limanını portföyüne ekledi. GPH, portföyündeki en büyük üçüncü liman olan San Juan Kruvaziyer Limanı’nı 30 yıl süreyle işletecek. San Juan, aynı zamanda Antigua ve Nassau’nun ardından Karayipler’deki üçüncü liman oldu.

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “San Juan Kruvaziyer Limanı’nı portföyümüze eklemiş olmaktan son derece memnunuz. Bu harika konumun kruvaziyer limanı ağımıza eklenmesi, büyüme stratejimizde bir başka önemli adıma işaret ediyor. San Juan Kruvaziyer Limanı’nın portföyümüze katılması ile birlikte yıllık hizmet verdiğimiz kruvaziyer yolcu adedini dünya genelinde yılda 16 milyonun üstüne çıkaracağız” dedi.

Global Yatırım Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Karayipler’deki ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’nun başkenti San Juan’daki kruvaziyer limanını portföyüne ekledi. GPH, Porto Riko Liman Otoritesi ile San Juan Kruvaziyer Limanı’nın 30 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak anlaşma imzaladı. Anlaşma, Porto Riko Valisi Pedro Pierluisi’nin düzenlediği ve GPH yöneticileri, Porto Riko turizm sektörü temsilcileri ile kamu görevlilerinin katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında açıklandı.

San Juan Kruvaziyer Limanı, GPH’nin portföyündeki en büyük üçüncü liman oldu. Aynı zamanda dünyanın en büyük kruvaziyer pazarı özelliği taşıyan Karayipler’de Antigua ve Nassau’nun ardından üçünü liman da portföye katılmış oldu. Yapımının tamamlandığı 2019 yılında 2,2 milyon yolcuya ev sahipliği yapan San Juan Kruvaziyer Limanı, Doğu ve Güney Karayip güzergahlarındaki kilit konumu nedeniyle Karayipler’de stratejik öneme sahip. San Juan ile birlikte GPH’nin küresel kruvaziyer yolcu pazarında payı yüzde 10’a yükselmiş oldu. Şirketin Akdeniz’deki kruvaziyer yolcu pazar payı ise %29 seviyesinde.

Yıllık 16 milyondan fazla yolcuya hizmet verecek

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “San Juan Kruvaziyer Limanı’nı portföyümüze eklemiş olmaktan son derece memnunuz. Bu harika konumun kruvaziyer limanı ağımıza eklenmesi, büyüme stratejimizde bir başka önemli adıma işaret ediyor. San Juan Kruvaziyer Limanı’nın portföyümüze katılması ile birlikte yıllık kruvaziyer yolcu ağımızı dünya genelinde yılda 16 milyondan fazla yolcuya çıkaracağız. Aynı zamanda dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonu olan Karayipler’de varlığımızı daha da güçlendirmiş olduk. Gelecek dönemde de dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi unvanımızı korumak için akılcı fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

İki aşamalı yatırım planı devreye alınacak

İmtiyaz sözleşmesi şartlarına göre GPH, Porto Riko Limanlar Otoritesine 75 milyon dolar aktaracak. Aynı zamanda iki aşamalı bir yatırım planını devreye alacak. İlk aşamada öncelikle 1 ve 4 numaralı ile Pan American iskelelerinde altyapı onarımları, terminal binaları ve yürüme yollarının iyileştirilmesini içeren 100 milyon dolarlık yatırım yapılacak. 250 milyon dolarlık ikinci yatırım aşamasında ise dünyanın en büyük yolcu gemilerini ağırlayabilecek tamamen yeni bir kruvaziyer iskelesi ve son teknoloji ana liman terminali inşa edilerek, kapasite genişletilecek.

GPH, limanın altyapısına yatırım yapmanın yanı sıra kruvaziyer yolcuları, yolcu gemileri ve yerel satıcılar için limanı modernleştirme çalışmaları ve yatırımları da yapacak. Liman operasyonlarının verimini artırmak için GPH’nin küresel uzmanlığı ve işletme modeli kullanılacak.