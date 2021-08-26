Polonya yeni geçiş sisteminin anahtarı DKV’de

Avrupa’nın önde gelen mobilite hizmetleri sunucusu DKV Mobility’nin müşterileri Polonya’daki yeni e-GEÇİŞ sisteminde nakit paraya ihtiyaç duymadan geçiş ücretlerini ödeyebilecekler. Nakliyeciler Polonya’da 1 Ekim’de resmen başlayacak yeni elektronik geçiş sistemini kullanmak için DKV Mobility üzerinden kayıt yaptırabiliyorlar.

DKV Mobility müşterilerine iki seçenek sunuyor. Bunlardan birincisi araçta tüm Polonya’da kullanılabilecek geçiş kutusu bulundurmak. İkinci seçenek ise Avrupa’da Macaristan, Bulgaristan, İtalya, Belçika, Almanya, Avusturya, Fransa, Portekiz, İspanya’da tek kutu ile geçiş kolaylığı sağlayan DKV BOX EUROPE kutusu kullanan nakliyeciler için yeni hizmeti de mevcut kutuya ekleyerek aktif hale getirmek.

"Polonya’da da her bir müşterimize kesin bir geçiş çözümü sunmaktan mutluluk duyuyoruz,” diyen DKV Mobility Geçiş Ücretleri Genel Müdürü Jérôme Lejeune şöyle devam etti: “Bu, bir başka önemli dönüm noktasına ulaştığımız ve müşterilerimiz için Polonya’daki yolculukları boyunca daha fazla değer yaratabildiğimiz anlamına geliyor.”