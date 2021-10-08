Polonya yeni geçiş sistemine DKV Card çözümü

Polonya’da 1 Ekim 2021 itibarı ViaGEÇİŞ sisteminin yerini ile uyduya dayalı bir geçiş ücreti ödeme sistemi olan e- GEÇİŞ sistemi aldı. Bu dönüşümü kolaylaştırmak isteyen DKV Mobility, 1 Ekim’de Polonya ödeme sistemi aktifleşen DKV Box EUROPE’a ek olarak müşterilerine elektronik geçiş sistemi ücretini DKV Card ile de ödeme seçeneği sunuyor.

DKV Card, e-geçiş portalı ve e-geçiş uygulamasının yanı sıra satış noktalarında da kullanılıyor. Bunun için müşterilerin elektronik geçiş sistemine kaydolmaları ve DKV Card’larının sistemle bağlantısını yapmaları yeterli. Müşteriler bunu yaptıktan sonra DKV Card’larını kullanarak ön ödeme veya sonradan ödeme seçeneklerinden birini tercih edebiliyorlar.

‘Polonya’da DKV Box Europe da kullanımda’

DKV Mobility Geçiş Ücreti Genel Müdürü Jérôme Lejeune konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"DKV Mobility’nin önceliği müşterilerinin Polonya’daki yeni geçiş sistemi için donanımlı olmalarını ve faaliyetlerinin aksamamasını sağlamak. DKV CARD’a ek olarak DKV BOX EUROPE da bir başka ödeme yöntemidir ve müşterilerimiz bu kutumuzu e-GEÇİŞ için kullanabilirler. Artık bütün müşterilerimiz istedikleri yöntemden yararlanarak e-GEÇİŞ ücretini kolayca ödeyebilir.”