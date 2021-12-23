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Poliport’tan Kocaeli Liman Bölgesi’ne 465 Milyon Liralık Yatırım

Poliport, Kocaeli Liman Bölgesi’ndeki 465 milyon liralık yatırımı için teşvik belgesi aldı... Avrupa’nın en büyük 10 limanı arasında yer alan Kocaeli Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren Poliport, 465 milyon lira değerindeki yatırım ile kapasitesini artıracak. Yatırım ile 271.000 metreküp olan sıvı yük depolama kapasitesinin, 436.000 metreküpe çıkması bekleniyor.

Lojistik 23.12.2021, 15:32
Poliport’tan Kocaeli Liman Bölgesi’ne 465 Milyon Liralık Yatırım

Avrupa’nın en büyük 10 limanı arasında yer alan Kocaeli Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren Poliport, 465 milyon lira değerindeki yatırım ile kapasitesini artıracak. Yatırım ile 271.000 metreküp olan sıvı yük depolama kapasitesinin, 436.000 metreküpe çıkması bekleniyor. Kapasite artışına ilişkin yatırımlar 2022 yılı itibariyle devreye alınmaya başlanacak. Poliport Genel Müdürü Efe Hatay, 465 milyon lira değerindeki yatırım için vergi, KDV, sigorta primi gibi devlet desteği sağlayacak olan teşvik belgesinin Resmi Gazete’de yayınlandığını söyledi.

 

Polisan Holding’in liman işletmeciliği alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Poliport’un Kocaeli Körfez Bölgesi’nde önemli bir görev üstlendiğini ve 50 yıldır birçok ilke imza attığını belirten Genel Müdür Efe Hatay, “Türkiye GSYİH’nın %45’ini üreten bölgede merkez üssü durumunda bulunan Kocaeli bölgesinin lider bağımsız kimyasal depolama terminallerinden biri olarak müşterilerimize tam zamanlı hizmet veriyoruz.  Kapasitede yaşanacak artış bölge ekonomisine de ciddi manada katkıda bulunacak” dedi.

 

Stratejik olarak önemli bir konumda bulunan ve elleçlenen yük açısından da lider olan Kocaeli Körfez Bölgesinde, 50 yılı aşkın bir süredir faaliyet yürüten ve bölgenin lider liman işletmelerinden biri olan, Polisan Holding bağlı ortaklığı Poliport, yeni yatırımı ile kapasitesini artıracak.

213,000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan ve müşterilerine, dökme sıvı depolama hizmeti; kuru yük ve genel kargo tahliye-yükleme hizmetleri ile antrepo hizmetleri de sunan Poliport, rıhtım, iskele ve tank sahasına 465 milyon liralık ek yatırım yapacak. 

Kocaeli Körfez Bölgesi’ne yatırıma devlet teşviki almaya hak kazandılar

Poliport Genel Müdürü Efe Hatay, söz konusu yatırım için teşvik alındığını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliği ile Resmi Gazetede yayınlanan teşvik belgesi ile sağlanan devlet desteğinin; yüzde 55 vergi indirimi, yüzde 20 yatırıma katkı oranı, sigorta pirimi için 3 yıl boyunca işverene hisse desteği ve KDV istisnasını kapsadığını belirtti. 

Kapasite artışı karlılığa ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak

Poliport’un Kocaeli Körfez Bölgesi’nin kullandığı teknoloji ile en genç ve modern liman terminali olduğunu söyleyen Efe Hatay, “Yatırımlarımızı, 1990’lardan bu yana dünyanın en büyük üreticilerine kesintisiz olarak verdiğimiz hizmetin kalitesini en yüksek seviyede korumak ve teknolojiyi kullanarak fark yaratma odağı ile yürütüyoruz. 2021 yılında başlattığımız tank sahalarındaki onarımlar ve yenileme hızla devam ediyor. İskele ve geliştirme faaliyetleri süren kapalı depolarımızı 2022 başında devreye alarak, liman operasyonlarımızda karlılığa odaklanacağız. Bunun yanı sıra, liman otomasyon programının 2022 yılında devreye alınması için başlattığımız AION Projesi de devam ediyor. Stratejik yatırımlarımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına güvenli ve hızlı çözümler sunarken, sürdürülebilir karlılığın yanı sıra bölgemizin ve ülke ekonomisinin büyümesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

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