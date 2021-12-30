banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
7 Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyeceğini açıkladı
7 Avrupa ülkesi Türk yolcu kabul etmeyeceğini açıkladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!

Pandemiye Rağmen Limancılık Sektörü Yüzde 5 Büyüdü

Uluslararası ticaretin ve deniz yoluyla yapılan turizmin kapısı olarak nitelendirilen limanlar, pandeminin etkisini üstünden atarak büyümeye devam ediyor. Öyle ki Türkiye’deki limancılık sektör yılı 521 milyon tonun üzerinde elleçleme ve yüzde 5 büyüme oranı ile kapatıyor. 2022 yılında ise yine yüzde 5 artış ve 540 milyon tonun üzerinde bir yük miktarı beklediklerini belirten Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Aydın Erdemir, “Limanlar; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ için önemli bir yer tutuyor. Ekonominin ve dış ticaretin belkemiğini oluşturan limanlar, ihracatın en önemli ayaklarından biri. Bu kapsamda lojistik potansiyeli yüksek olan ülkemizde artan ihracat verileri limanlardaki hareketliliği de olumlu etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Lojistik 30.12.2021, 13:29
Pandemiye Rağmen Limancılık Sektörü Yüzde 5 Büyüdü

Küresel ticaretin yüzde 90’ına yakınını oluşturan denizyolu taşımacılığı, ülkelerin dış ticaretinde önemli bir rol oynuyor. Hemen hemen tüm sektörleri olumlu ya da olumsuz etkileyen COVİD-19 lojistik sektörünü de derinden etkilerken tedarik zincirinde de büyük çapta kırılmalara yol açtı. Bu dönemde üç tarafı denizlerle çevrili olmasıyla birlikte dünya taşıma koridorlarında yer almasına ilave olarak jeopolitik ve jeostratejik avantajı ile öne çıkan Türk limanları, 2021 yılını küresel büyüme rakamının üstünde, yüzde 5 büyüme ile kapatmaya hazırlanıyor.

2022’de 540 Milyon Tonun Üzerinde Yük Bekliyoruz

Küresel ekonomik gelişmeler, dünya taşımacılık talebini arttırdığının altını çizen Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Aydın Erdemir, “Dünya ticareti büyüyor, rekabet artıyor ve bu rekabete dayalı olarak küresel ticaret savaşları ortaya çıkıyor. Türkiye’nin de konumu itibariyle önemli bir avantajı bulunuyor. 2021 yılı itibarıyla limancılık sektörümüz yeniden genel beklentimiz olan yüzde 5 büyüme hedefine oturmuş olacaktır. 2021 yılı 521 milyon tonun üzerindeki bir elleçleme rakamıyla kapanırken 2022 yılında ise yine yüzde 5 artış ile 540 milyon tonun üzerinde bir yük miktarı bekliyoruz. Ayrıca ihracatta rekorlar kıran Türkiye’nin de elleçlenen yük tonajının artması ile birlikte limanlarında kapasite ihtiyacı da artış gösteriyor. Bugünden 2050 yılının limancılık hedeflerine ve liman yatırımlarına hazırlanmamız gerekiyor. 2050 yılı için hedeflenen 1,2 milyar ton yük hedefinin gerçekleşmesi için mevcut durumda Türkiye’de kurulu olan liman kapasitesinin 2-3 katına çıkması gerekecek. Bu durumda mevcut liman işleticilerimize ilave olarak uluslararası liman yatırımcılarının da ülkemizde liman yatırımları yapmasını teşvik etmemiz gereklidir. Kısaca Türkiye’nin potansiyeli açısından liman yatırımlarındaki çekiciliğini daha da yukarıya taşımamız lazım” dedi.

Kruvaziyer Yolcu Sayısında Rekor Beklenti

Mart 2020’den itibaren kapalı olan kruvaziyer limanlarına 2021 Ekim ayından itibaren gemiler gelmeye başladığını belirten Erdemir, sözlerine şöyle devam etti: “ Kuşadası limanımıza 2021 yılında 22 gemi seferi ile 8 bin 673 kruvaziyer yolcu geldi, 2022 yılında 650 gemiyle 750 bin yolcu bekliyoruz. Kasım 2021 ayında ilk gemisini ağırlayan Galataport’a bile 9 gemi geldi, 2022 yılı için ise halihazırda 250 gemi rezervasyon yaptırdı. TCDD İzmir limanına bile 2021 yılında 3 bin turist geldi, 2022’de sefer planları açıklanan 49 gemiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Önemli aksilik olmadığı müddetçe gelmiş geçmiş kruvaziyer tarihindeki en yüksek yolcu sayısına 2022 yılında ulaşma imkânımız olabilecek. 2022 yılı sektörümüzün tüm limanları için olumlu görünüyor. Bu iklimi korumak ülke olarak hepimize düşüyor.”

Liman Kapasite Yatırımlarına Bugünden Başlanılması Gerekiyor

Limanların önünün açılması ve gelecekte ihtiyacımız olan liman kapasite yatırımlarına bugünden başlaması için limanlarımızın kullanım sözleşmelerinin ve işlet sürelerinin uzatılması acil olarak bekleyen en önemli konu olduğunu söyleyen Erdemir, “Ülkemizin üretim, ihracat ve rekabet gücünün sürdürülebilirliği için liman yatırımlarının ve yatırım çekiciliğimizin korunması şart. Limanlar aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik ve sosyo-ekonomik yapıların ölçümünde de önemli bir kriterdir” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8