Pandemi, lojistikte yazılımın payını yüzde 50’lere çıkardı

Pandemi sürecinde önemi daha iyi anlaşılan lojistik sektöründe, dijitalleşme hız kazandı. Çok sayıda şirket dijital alt yapısını güçlendirmek için harekete geçti.

Sektöre ilişkin yazılımlar geliştiren Siber Yazılım CEO’su Kenan Çelik, pandemi sürecinde dijital alt yapısı güçlü olan şirketlerin operasyonlarını aksatmadan yönetebildiğine dikkati çekti. Alt yapısı yeterli olmayan firmaların ise operasyonlarını yönetmekte zorlandığını söyleyen Çelik, “Lojistik sektöründe bir dijital dönüşüm söz konusuydu. Pandemiyle bu süreç hızlandı.” dedi.

Çelik, bu süreçte birçok lojistik şirketinin operasyonlarını yazılımlar sayesinde uzaktan-evden yönetebildiğini hatırlatarak, “Artık lojistikte operasyonların yüzde 50’sini yazılımlar yönetiyor. Tek bir ekrandan taşıma talebinden depolamaya, araçların konum, yakıt, yük bilgilerinden teslimata kadar lojistiğe dair tüm operasyonlar görüntülenebiliyor, sürücüye görev atanabiliyor.” diye konuştu.

Maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor

Yazılımın, lojistikte ciddi maliyet ve zaman tasarrufu sağladığını vurgulayan Çelik, bu sayede iş yapış süreçlerindeki karmaşıklığın azaldığını ve müşteri memnuniyetinin arttığını dile getirdi.

Çelik, yazılım programlarının şirketler ile kamu kurumları arasındaki iletişimde de büyük kolaylıklar sağladığını anlatarak, şunları kaydetti:

“Yazılımlar, lojistik sektöründe siparişin alınıp operasyonel sürecinin yönetilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına beyanlarının yapılması, siparişe ait finansal işlerin tamamlanması noktasında etkin rol oynuyor. Bu aşamalar sayesinde kontrollü iş yapabilme, verimli iş ortamı sağlayabilme imkanı doğuyor. Operasyonel ve finansal işlemler tek bir havuzda yönetilebildiği için yapılan işlerin sonuçlarını görebilmek, yorumlayabilmek mümkün oluyor. Böylece fayda-maliyet analizi de kolaylaşıyor.”

Yazılımlar lojistikte verimliliği artırıyor

Pandemi nedeniyle lojistik sektörünün iş yapış şekillerini gözden geçirdiğine işaret eden Çelik, “Sektörde sistemsel çalışma ve bütün süreçleri bir sisteme bağlı yürütme ihtiyacı daha da arttı. Lojistik firmaları yazılımlar sayesinde aldığı yolu görebiliyor, kontrollerini yapabiliyor, yeni iş modelleri geliştirebiliyor. Böylece verimlilikte ciddi artış sağlanıyor. Yazılım programları ile ayrıca veri güvenliği daha kolay sağlanıyor.” bilgilerini de paylaştı.