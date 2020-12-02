Pandemi, lojistik sektörünü hızla dijitalleştiriyor

Dünyada, önümüzdeki 5 yıl içinde en büyük dijital dönüşüm yaşanacak 3 sektörden birisi “lojistik” olarak dikkat çekiyor. Lojistik olmadan, ticaret döngüsü tamamlanamıyor. Satın alınan malın müşteriye sorunsuz bir şekilde teslim edilebilmesi gerekiyor. Ticaret eşittir, lojistik demek oluyor. Lojistik sektörü ile birlikte, sağlık ve eğitim ön plana çıkan sektörler olarak dikkatleri çekiyor.

Pandemiyle birlikte dünyada e-ticaretin hızla yaygınlaştığını ifade eden TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Yaşamakta olduğumuz pandemi koşulları, cep telefonlarının ve internetin yaygın kullanımı, e-ticaretin yayılım hızını daha da arttırdı. E-Ticarette liderliği kaptırmayan Çin’de, toplam ticaretin içinde e-ticaretin oranı %40’lara koşuyor. ABD ve Avrupa %14’lere ulaştı. Türkiye’de ise %8’lere yaklaştı. Günümüzde ticaret, hızla dijitalleşiyor. Mağazalar, sanal mağazalara dönüşüyor. Ticaret dijitalleşse de, satın alınan malın müşteriye teslim edilmesi gerçeği, değişmez bir metafor olarak karşımızda dimdik duruyor. İşte bu nokta lojistiği, diğerlerinden farklılaştırıyor ve fabrikada üretilen bir malın, müşterinin kapısına fiziksel olarak ulaştırılması gerekiyor. Yüzyılın en büyük salgın tehdidi ile karşı karşıya kalan dünya, bir taraftan Covid-19’a yönelik geliştirilen aşı ve tedavi yöntemleriyle pandemiyi kontrol altına almaya ve hayatı yeniden alışık olduğumuz haline dönüştürmeye çalışırken, diğer taraftan tüm sosyo-ekonomik yaşamı derinden etkileyen bu duruma çözümler üretme gayretiyle çalışıyor. 2020 yılının son ayına girdiğimiz bugünlerde dünya ekonomisindeki daralma %10’lara doğru gidiyor. Kısaca Pandemi dönemi, lojistik sektörünün sağlıklı çalışabilmesinin, hayatın diğer bileşenlerinin idamesi için ne kadar kritik olduğunu ortaya koydu. Pandemiyle birlikte, lojistik yönetimde dijitalleşme ve teknoloji kullanımı hızla arttı. Nitekim, bir ülkede kamyonlar çalışıyorsa, o ülkede yaşam vardır” dedi.

Aşının uygulanmasında öncelik, sağlık personeli ve lojistikçilerde

Pandemiyle lojistik sektörünün öneminin ortaya çıktığının altını çizen TTT Global Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“BioNTech firmasının geliştirdiği aşıların, ABD ve Avrupa’da dağıtımına bu ay başlanıyor. Aşıların üretiminden depolanmasına ve dağıtımına tüm aşamalarında -70 santigrat derecedeki soğuk zincirinin muhafaza edilmesi en önemli lojistik problemlerden birisi haline dönüşecek. ABD’de ilk parti aşıların uygulanmasında, öncelik verilecek gruplar arasında sağlık personelinin yanında, lojistikçilerin ve kamyon şoförlerinin olması da dikkatleri çekti. Lojistik ekosistemin aktörleri, sadece aşının taşınması için değil, günlük hayatın idamesi için çok kritik bir rol üstleniyorlar. Evlerimizden işlerimizi yönetebiliyor, çocuklarımızın eğitimlerini bir şekilde idame ettirebiliyorsak, ihtiyaçlarımız kapımıza gelebildiği içindir” diye konuştu.

Lojistik teknolojisi startupları, lojistik sektörünü yeniden şekillendiriyor

Lojistik sektörünün “lojistik teknolojisi startupları” ile yeniden şekillendiğini anlatan TTT Global Başkanı Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yapay zeka ve artırılmış zeka gibi teknolojilerle güçlenen, akıllı telefonlarla erişilebilirlikte sınır tanımayan “lojistik teknolojisi startupları” hızla yaygınlaşıyor. Unicorn olmayı başaranların sayısı 15’i geçti. Çin’de, 10 milyon kamyoncuyu ve 5 milyon yük vereni platformunun bir parçası haline getiren Manbang firması, geçtiğimiz hafta aldığı 1.7 milyar dolarlık yatırımla, değerlemesini 12 milyar doların üzerine çıkardı. ABD’de Convoy, Project44, Uber Freight, Next Trucking, Coyote, FourKites, Flexport, Güney Amerika’da CargoX, Avrupa’da Senner, Forto, OnTruck, Shippeo, Hindistan’da Rivigo, Blackbuck, Delhivery, Afrika’da Lori Sistem ve Kobo360 startupları varken, Türkiye’de Tırport ve ParkPalet startupları ön plana çıkıyor. Create@Alibaba Finalisti olan Türk startup’ı Tırport, global çapta adını ‘Unicorn olacak 20 Startup’tan birisi olarak finallere yazdırmıştı. Tırport sahip olduğu teknolojiler ile, bir taraftan lojistik firmalarına yürüttükleri operasyonları uçtan uca tüm dijital platformlardan (iOS/Android/iPAD/Web) dashboardlarla yönetme gücü verirken, diğer taraftan; yük sahipleri ile güvenilir kamyoncuları gerçek-zamanlı, konum-tabanlı olarak TIRPORT YükCEPte uygulamasında bir araya getiriyor” şeklinde konuştu.