Özulaş Toplu Taşıma, 8 adet Mercedes-Benz Conecto teslim aldı

Yeni güvenlik donanımlarıyla ilkleri sunan 2020 model Mercedes-Benz Conecto, Özulaş Toplu Taşım A.Ş.’nin tercihi oldu.

Özel Halk Otobüsü hatlarında kullanılacak 8 adet yeni Mercedes-Benz Conecto’da, çarpışmayı önleyici fren asistanı ve dönüş yardımcısı standart donanımda sunuluyor.

8 farklı bireysel halk otobüsü müşterisinin kullanımıyla İstanbullular’a hizmet verecek olan Mercedes-Benz Conecto, şehir içi otobüs sektöründe Türkiye’de ilk defa sunulan çarpışma önleyici fren asistanı ve dönüş yardımcısı gibi güvenlik donanımlarıyla fark yaratıyor. Teslimatı yapılan Conecto modelleri tam alçak tabanlı yapılarıyla geniş bir iç mekâna sahipken; ekonomik ve çevreci E6 motorlarıyla benzersiz yakıt ekonomisi sağlayan reküperasyon modülünü de barındırıyor. Yangın ikaz ve söndürme sistemi, engelli rampası, otomatik klima sistemi gibi pek çok aksesuarla donatılan Conecto, yüksek güvenlik ve konfor standartlarını bir üst basamağa taşıyor.

Mercedes-Benz Otobüs Teslimat Holü’nde düzenlenen törende Özulaş Toplu Taşım Başkanı ve İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri, Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık ile Özulaş Toplu Taşım Yönetim Kurulu Üyeleri’ne araçlar, Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş ve Satış Koordinatörü Can Okumuş tarafından teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, törende yaptığı konuşmada “2019 yılının son çeyreğinde kredi faizlerinin düşmesi ile hareketlenen şehir içi otobüs satışlarımız 2020 yılının ilk aylarında artarak devam ediyor. Rekabetçi fiyatlarımız, değerinde takas imkânları sunmamız ve cazip finans koşullarımız yoğun ilgiyle karşılanıyor. Bugün Özulaş Toplu Taşım A.Ş. üyesi 8 müşterimize 2020 model 0 km Conecto araçlarını teslim etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Özulaş üyeleri; Ercan Tarakçı, Mehmet Zorer, Ahmet Saykal, Hamdi Dursun, Nuran Yüksel, Cevat Kaya, Baki Balta ve Hikmet Koçaslan tercihlerini yepyeni güvenlik özellikleri ile donanımını zenginleştirdiğimiz Mercedes-Benz Conecto araçlardan yana kullandılar. Tüm yatırımcılara satın aldıkları araçların hayırlı olmasını ve yüksek kazanç getirmesini temenni ediyoruz.” dedi.

Özulaş Toplu Taşım A.Ş. Başkanı ve İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık; “Dünyanın en zorlayıcı trafiğine sahip şehirlerinden biri olan İstanbul’da otobüs işletirken; dayanıklılığa, konfora, güvenliğe ve işletim maliyetlerine dikkat ediyoruz. Mercedes-Benz markası, Türkiye’de sadece Conecto araçlarda standart olarak sunduğu yeni güvenlik donanımlarıyla hem yolcuları hem de işletmecileri düşünüyor. Şirket rekabetçi fiyatları, her marka ve model araç için takas imkânları, cazip finans koşulları, stoktan araç teslimi, İstanbul genelinde esnek mesai saatleri ile çalışan, tam donanımlı 5 kurumsal yetkili servisi ile halk otobüsü esnafının yanında olduğunu kanıtlıyor. 0 km araçlarımızı satın alırken BusStore sayesinde her marka ve model aracımızı piyasa koşullarında takasa verebilmenin avantajını da yaşıyoruz. Otobüs esnafının tüm ihtiyaçlarına çözümler üreten Mercedes-Benz Türk, her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olduğunu hissettiriyor.” dedi.

Conecto ile şehirde yeni güvenlik standartları belirleniyor

2016 yılında yenilenen Mercedes-Benz Conecto; Euro 6 motoru, reküperasyon modülü ve ileri teknolojisi ile yakıt ekonomisinde sınıfının standartlarını belirliyor. Alçak tabanlı bir otobüs olan Conecto’da körüklü ve solo olmak üzere iki farklı kasa tipi ile doğalgaz ve dizel motor seçenekleri bulunuyor.

Mercedes-Benz’in şehir içi yolcu taşımacılığındaki iddialı modeli Conecto, yeni eklenen güvenlik donanımlarıyla hem yolcular hem de trafikteki diğer araçlar için daha güvenli bir karaktere büründü. Araca eklenen Çarpışma Önleyici Fren Yardımcısı (Preventive Brake Asisst-PBA) ve Dönüş Yardımcısı (Side Guard Asist-SGA) sayesinde güvenli sürüşe verilen önem de arttı.

Çarpışma Önleyici Fren Yardımcısı, şehir içi otobüslerde ilk ve tek olarak sadece Mercedes-Benz’de bulunuyor. Bu sistem, hareket halindeki yayalara, duran veya hareket eden nesnelere çarpma tehlikesine karşı uyarı veriyor. Ani çarpma tehlikesi durumunda ise otomatik olarak kısmi frenlemeli bir manevra başlatıyor. Uyarı kademeleri ve yapılan frenleme, şehir içi kullanım koşulları göz önünde bulundurularak geliştirildi. Yeni nesil radar teknolojisi sayesinde otobüsün önündeki şeridin 250 metrelik kısmı sürekli olarak taranıyor, gece veya olumsuz hava şartlarında dahi güvenilir bir şekilde çalışmasını sürdürüyor.

Dönüş Yardımcısı ise otobüsün dönüş yönünde yer alan sabit engellere veya yayalara karşı sürücüyü sesli, görsel ve sezgisel olarak kademeli bir biçimde uyararak, olası kazaları engellemeye çalışıyor. Şehir içi trafikte güvenliği büyük ölçüde artıran bu sistem ayrıca şerit değiştirme yardımcısının da görevini yerine getiriyor.