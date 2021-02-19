Öztemel Lojistik filosunu Volvo Trucks ile genişletti

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, tehlikeli ve tehlikesiz atık taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Öztemel Lojistik’e 5 adet Volvo FH460 ve 2 adet Volvo FH500 teslim etti. Bu teslimatla birlikte Öztemel Lojistik’in filosundaki Volvo Trucks sayısı 9 adede ulaştı.

Teslimat sırasında, Öztemel Lojistik firma sahibi Fatih Öztemel markanın sunduğu ayrıcalıklı hizmetten memnun olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: “Yeni araçlarımızda Volvo’yu tercih etmemizde araçların kalitesi ve performansı kadar, sürücüye sunduğu konfor da etkili oldu. Marka olarak bize sundukları çözüm odaklı hizmetten de oldukça memnunuz. Daha önce de filomuza Volvo Trucks markasını dahil etmiştik. Bu nedenle satış sonrasında da yanımızda olacaklarını ve satın aldığımız araçların ikinci el değerlerinin de yüksek olacağını biliyoruz.”

Volvo FH serisi çekiciler, yakıt tasarrufu ile öne çıkarken aynı zamanda eşsiz sürücü konforu ve güvenlik de sağlıyor. I-Shift şanzıman, güçlü VEB+ yardımcı fren sistemi, uyarlanabilir hız sabitleyicisi (ACC), acil frenleme sistemi, önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, kör nokta uyarısı, şerit takip desteği ve şerit değiştirme desteği gibi güvenlik donanımları da FH serisinin tercih edilme sebepleri arasında yer alıyor.