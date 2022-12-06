Öz-Trans Lojistik, 150 adet Mercedes-Benz Actros ile filosunu güçlendirdi

2004 yılında faaliyetlerine başlayan Öz-Trans Lojistik, günümüzde 600 araçlık filosu, 2.100’den fazla çalışanı ve yıllık 90 milyon ton taşıma kapasitesi ile yurt içinde ağırlıklı olarak kuru yük taşımacılığı alanında hizmet veriyor. Müşterilerine sunduğu üst düzey hizmet kalitesini sürdürmek adına yatırımlarına devam eden şirket, bu doğrultuda araç filosunu da güçlendiriyor. Yeni araç yatırımında bir kez daha Mercedes-Benz markasını tercih eden Öz-Trans Lojistik, son olarak Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Actros ürün ailesinden 150 araç ile filosuna önemli bir yatırım daha yaptı.

Teslimatları tamamlanan araçlar için 5 Aralık 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen törene; Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Özensel, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Koordinatörü Gencay Ekinci, Mercedes-Benz Kamyon Finansman CEO’su Gökmen Onbulak, Mercedes-Benz Kamyon Finansman Pazarlama ve Kamyon Satış Birim Müdürü Onur Sağdıç, Gelecek Otomotiv CEO’su Bekir Koman, Gelecek Otomotiv Direktörü Serdar Ulağ, Gelecek Otomotiv Filo Müdürü Yusuf Odabaş, Öz-Trans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Dönmez, Öz-Trans Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özkan, Öz-Trans Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Sadullah Dönmez ve Öz-Trans Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Dönmez katıldı.

Teslim aldığı toplam 150 adet Actros model ailesindeki araçla birlikte filosundaki Mercedes-Benz markasına sahip araç sayısını 400 adede yükselten Öz-Trans Lojistik’in son 10 yılda Mercedes-Benz Türk’ten teslim aldığı kamyon ve çekici sayısı ise 1.200’ü aştı. Şirket, Mercedes-Benz Türk’ten 2023 yılında da yeni araçlar satın almayı planlıyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Öz-Trans Lojistik’in araç parkına eklediği Actros ürün ailemizden oluşan 150 araçla birlikte bu yılın en yüksek adetli Mercedes-Benz marka kamyon & çekici teslimatlarından birine daha imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörünün önde gelen firmalarından biri olan ve yeni araç yatırımında tercihini yine Mercedes-Benz yıldızından yana kullanan Öz-Trans Lojistik, teslim aldığı araçlarını yurt içi dökme yük nakliyesi alanında kullanacak. 2022 yılında ara vermeden devam ettiğimiz teslimatlar da araçlarımıza duyulan güvenin en somut göstergesi. Aksaray Kamyon Fabrikamızda ürettiğimiz araçlarımızla müşterilerimize değer katmaya ve sektöre her geçen gün daha gelişmiş araçlar sunmaya devam edeceğiz. Önde gelen iş ortaklarımızdan biri olan Öz-Trans Lojistik’e teslim ettiğimiz araçlarımızın her iki firmaya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Öz-Trans Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Dönmez ise, “2004 yılında 5 araçlık bir filo ile faaliyetlerine başlayan firmamız, bugün 600 aracı ve 2.100’ün üzerinde profesyonel çalışanı ile yıllık 90 milyon ton taşıma kapasitesine sahip. Kısa zamanda hızla büyüyen şirketimiz, her geçen gün taşıma kapasitesini artırırken; nitelikli insan kaynağı, kurumsal organizasyon ve teknolojik altyapısına da gerekli yatırımı yaparak sürdürülebilir büyümesine devam ediyor. Hedefimiz; müşterilerimize hızlı, ekonomik ve yenilikçi anlayış ile hizmet vermek ve tedarik zincirlerine stratejik olarak değer katarak ana faaliyetlerine odaklanmalarını sağlamak. Bu doğrultuda hizmet kalitemizin temel taşlarından biri olan araçlarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Filosunun büyük kısmı Mercedes-Benz marka araçlardan oluşan şirketimiz, yeni araç yatırımında da tereddüt etmeden tercihini bir kez daha yıldızlı araçlardan yana kullandı. Araçlarının sahip olduğu üstün niteliklerin yanı sıra satış öncesi ve sonrası hizmetleri ile de 7/24 müşterilerinin yanında olan Mercedes-Benz Türk ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin önümüzdeki dönemlerde güçlenerek büyümeye devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.