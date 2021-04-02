Öz Bilal Lojistik 6 adet Volvo FH460 ile filosuna güç kattı

AB ülkelerine ilaç, sebze, çiçek ve dondurulmuş gıda taşımacılığı yapan Öz Bilal Lojistik, filosunu 6 adet Volvo FH460 kamyon ile genişletti. Teslimatı yapılan 6 adet Volvo FH460 kamyonlar ile Öz Bilal Lojistik’in 25 araçlık filosundaki Volvo Trucks markalı araç sayısı 20’ye ulaştı.

Öz Bilal Lojistik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bulun, Volvo Trucks ile olan uzun soluklu iş birliklerine vurgu yaparak şunları söyledi: “Her zaman bir aile olarak gördüğümüz Volvo Trucks markası ve Temsa İş Makinaları ile ilerlemek gücümüze güç katıyor. Volvo Trucks araçlarının kalitesini ve performansını zaten biliyoruz. Buna ek olarak markanın, finansmandan araç bakımına her ihtiyacımızda yanımızda olması bizim için çok değerli” dedi.

Öz Bilal Lojistik, Volvo FH460’ı çevre dostu olduğu kadar yakıt verimliliğini de sağlayan Euro6 Step-D yönetmeliğine ve emisyon standartlarına uygun olması sebebiyle tercih ettiklerinin de altını çizdi. Volvo FH460 araçlarda bulunan I-Shift şanzıman ve yakıt odaklı uzun yol taşımacılığına uygun yazılım, uyarlanabilir hız sabitleyicisi, acil frenleme sistemi, önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, şerit takip ve değiştirme desteği gibi artırılmış güvenlik donanımları da güvenlik, konfor ve kazanç beklentisi olan her firma gibi Öz Bilal Lojistik’in de kararında etkili oldu. Öz Bilal Lojistik, 6 adet Volvo FH460 çekicilerinin satın alımlarını Volvo Finansal Hizmetler’in (VFS Finansman A.Ş) finansman desteğiyle gerçekleştirdi.