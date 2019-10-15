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Optifuel Challenge'da 25 sürücü yakıt tasarrufu yarışı yapacak!

Bu yıl beşincisi düzenlenen, yakıt tasarrufunu hedefleyen Optifuel Challenge sürüş yarışmasının uluslararası finali, Renault Trucks'ın tarihinin doğduğu Lyon'da yapılacak. 16 Ekim'de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 25 ayrı ülkeden katılan 25 sürücü, kıyasıya mücadele edecek. Yarışmanın birincisi, 2019 model Renault Trucks T High 480 çekiciyi kazanacak.

Optifuel Challenge'da 25 sürücü yakıt tasarrufu yarışı yapacak!

Bu yıl beşincisi düzenlenen, yakıt tasarrufunu hedefleyen Optifuel Challenge sürüş yarışmasının uluslararası finali, Renault Trucks'ın tarihinin doğduğu Lyon'da yapılacak. 16 Ekim'de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 25 ayrı ülkeden katılan 25 sürücü, kıyasıya mücadele edecek. Yarışmanın birincisi, 2019 model Renault Trucks T High 480 çekiciyi kazanacak.

15 Ekim 2019 Salı 15:49
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Optifuel Challenge'da 25 sürücü yakıt tasarrufu yarışı yapacak!

İlki 2012'de düzenlenen ve ekonomik sürüşe odaklanan Optifuel Challenge yarışması, Renault Trucks’ın ilk kilometreden itibaren yakıt tüketimini sürdürülebilir bir şekilde azaltmak üzere sunduğu global yaklaşımını mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor.

Optifuel Challenge kapsamında 2019'un başından bu yana, Türkiye’de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde tasarruflu sürüş mücadelesi için ulusal etaplar düzenlendi. En tasarruflu sürüşleri gerçekleştirerek büyük finale hak kazanan yirmi beş yarışmacı, 16 Ekim’de Lyon Saint-Priest'deki Renault Trucks’ın genel merkezinde buluşuyor.

Türkiye de uluslararası finalde

Haziran ayında Türkiye’de düzenlenen ulusal etaplarda 40 km’lik parkurda 100 km’de 21.5 litre yakıt tüketimi ile Aktur Uluslararası Nakliyat adına yarışan Ömer Yaman, birinci olmuştu. Yaman, uluslararası finalde hem şirketini hem de Türkiye’yi temsil edecek.

Uluslararası final, iki bölümden oluşacak. İlk olarak sürücüler, ekonomik sürüş ve yakıt tüketiminin nasıl azaltılabileceği konusundaki bilgilerinin değerlendirileceği yazılı bir teste katılacak. Daha sonra, 13 litrelik Euro 6 Step D motorlu Renault Trucks T Optifuel ile 40 dakikalık bir sürüş etabında mücadele edecekler. Ticari hızdan ödün vermeden yakıt tüketimini en iyi şekilde kontrol eden sürücü, dünya birincisi olacak.

Yarışma boyunca sürücüler, şirketlerinden bir temsilci ve lokal bir Renault Trucks yetkilisi tarafından desteklenecek. Takımları, yarış sırasında Optifleet filo yönetim sistemini kullanarak sürücülerinin performansı gerçek zamanlı olarak izleyebilecekler.

Rakipler arasında eşitliği sağlamak için rastgele yapılacak bir çekiliş, yarış sırasını belirleyecek ve çekicilerin kalkışları aşamalı olacak. Trafiği ve sürüş koşullarını etkileyebilecek faktörleri dikkate almak için her bir sürücü grubuna ek bir araç eşlik edecek.

Yarışmanın birincisi olacak sürücünün lojistik şirketi, 2019 model Renault Trucks T High 480 çekicinin sahibi olacak.

Finale katılan ülkeler

Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fas, Fransa, İspanya İsrail, İsviçre, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Şili, Türkiye, Tunus ve Ukrayna

Son Güncelleme: 15.10.2019 15:56
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