Önder Canbek, Scania Filosunu Genişletmeye Devam Ediyor

Ankara merkezli, dökme çimento, silis kumu, kalsit, dolomit, kireç, perlit, kuvars, bazalt, uçucu kül temini ve nakliyesini gerçekleştiren Önder Canbek İnşaat, Nakliye, Akaryakıt Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye yeni araçları Doğuş Otomotiv Scania adına Scania Bölge Satış Yöneticisi Volkan Kahya tarafından firma yetkililerine teslim edildi.

“İhtisas taşımacılığı gerçekleştiriyoruz”

Önder Canbek LTD.ŞTİ yetkilileri araçlarını teslim alırken “Nakliyesini gerçekleştirdiğimiz ürünler genelde temini ve taşınmasında ihtisas gerektiren ürünler. Bu yüzden daha önce inşaat faaliyetlerimizde kullanmak üzere filomuza dahil ettiğimiz Scania araçlardan aldığımız performans aynı marka ile devam etme kararımızda etkili oldu. İşletme maliyetlerinde sağladığı tasarruf ve operasyonel devamlılık bizim her zaman daha iyisini başarmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda en büyük destekçimiz olacağına inanıyoruz” şeklinde açıklama yaptılar.