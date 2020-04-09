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OMSAN’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na Destek

OMSAN, yeni tip koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL bağış yaptı.

OMSAN’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na Destek

OMSAN, yeni tip koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL bağış yaptı.

09 Nisan 2020 Perşembe 13:06
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OMSAN’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na Destek

Dünya genelinde salgına yol açan Kovid-19 virüsünün etkilerini en aza indirmek amacıyla başlatılan Biz Bize Yeteriz kampanyasına OMSAN’dan 1 milyon TL bağış geldi.

OMSAN tarafından yapılan açıklamada, “OMSAN olarak bu zor günlerde önceliğimiz çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını korumaktır. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ülke olarak bu zor günleri elbirliğiyle birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz” denildi.

Son Güncelleme: 09.04.2020 13:38
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