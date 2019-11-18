OMSAN’a Atlas Lojistik Ödülleri’nden 3 Ödül

OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik, bu yıl 10’uncu kez dağıtılan Atlas Lojistik Ödülleri’nde Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2), Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri) ve Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatör) kategorilerinde 3 Atlas Ödülü’nün sahibi oldu.

13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında dağıtılan Atlas Ödülleri’nde OMSAN Lojistik, bu yıl ilk defa 3 ödüle birden layık görüldü. Türkiye’de demiryolu tren işletmeciliği belgesine sahip ilk ve tek lojistik şirketi olan OMSAN Lojistik, aldığı ödüllerle demiryolu taşımacılığı alanındaki öncü rolü ve yetkinliğinin yanında denizyolu taşımacılığı alanındaki uzmanlığını da kanıtladı.

Uluslararası standartlara sahip kara, hava, deniz ve demiryolu filosuyla OMSAN Lojistik; farklı sektörlerdeki öncü firmalara, yurt içi ve yurt dışı taşımacılığı, intermodal / kombine taşımacılık, depolama, dağıtım, antrepo yönetimi, bitmiş araç lojistiği, proje taşımacılığı, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta hizmetleri kapsamında katma değerli entegre lojistik hizmetler sunuyor.