OMSAN Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2) ödülünün sahibi oldu

OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik, bu yıl da istikrarlı başarısını sürdürdü. 2020’de 11’incisi pandemi tedbirleri kapsamında dijital ortamda düzenlenen ve lojistik sektörüne yön veren ödül töreninde OMSAN, Uluslararası Lojistik İşletmecileri (L2) kategorisinde ödüle layık görüldü.

OMSAN Lojistik 45 yıla yaklaşan deneyimi, sektöre sunduğu güvenilir, öncü ve farklılaşan hizmet anlayışı ile müşterilerinin en büyük çözüm ortağıdır. Otomotiv, demir-çelik, çimento, hazır beton, tehlikeli madde, kimya, zirai tarım, tekstil, perakende, gıda, telekomünikasyon ve hızlı tüketim sektörleri başta olmak üzere farklı sektörlerden birçok firmaya entegre, dijital, çevreci, sürdürülebilir ve müşteri odaklı lojistik hizmetler sunmaktadır. Odağına her zaman insanı koyarak, yurt içi ve yurt dışında karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu taşımacılığı, serbest ve gümrüklü depo yönetimi, mikro dağıtım, proje taşımacılığı, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta hizmetleri gibi birçok hizmeti müşterileriyle buluşturmaktadır.