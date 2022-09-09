Omsan Logistics’ten Avrupa’ya yeni ‘yeşil hat’

OYAK Grubu Şirketlerinden Omsan Logistics’in, karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu gibi farklı taşıma modları kullanılan intermodal taşımacılık yapan Avrupa’nın köklü lojistik firması METRANS ile ortaklaşa kurduğu ithalat – ihracat hattında ilk tren yola çıktı. Türkiye’nin demiryolu ihracatını artırmayı amaçlayan proje kapsamında konteynerlar trenle Slovakya’nın Dunajska Streda şehrindeki METRANS Terminali’nden İstanbul Halkalı Tren İstasyonu’na doğru hareket etti.

Türkiye’nin demiryolu üzerinden ihracat gelirini artırma hedefine hizmet eden projeden Omsan Logistics ve METRANS ile ticari akışları olan tüm kurumlar faydalanabilecek. Halkalı ile Dunajska Streda arasındaki seferler Eylül ayından itibaren düzenli şekilde ve karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Proje sayesinde Dunajska Streda’da bulunan 280 bin metrekarelik dev terminal ile Slovakya üzerinden Çekya, Macaristan, Avusturya, Polonya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere intermodal hizmet sunulacak.

İlk trenin seferine başlaması nedeniyle Streda Terminali’nde düzenlenen törene, Türkiye’nin Slovakya Büyükelçisi Yunus Demirer, Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık ve METRANS Group CEO’su Peter Kiss katıldı.

Yunus Demirer: İki ülke birbirine kapılar açacak

Törende konuşan Türkiye’nin Slovakya Büyükelçisi Yunus Demirer, her iki ülkenin de coğrafi konumları açısından birbirleriyle benzerlik gösterdiğini söyledi. Demirer, Türkiye’nin Orta Avrupa ülkesi Slovakya için Orta Asya ve Asya ile Orta Doğu'ya bir kapı olabileceğini, Slovakya’nın da Türkiye'nin Orta, Doğu ve Kuzey Avrupa'ya açılmasına aracılık edebileceğini kaydetti. Demirer yakın gelecekte benzer yeni projelerin hayata geçirilmesini dört gözle beklediğini söylerken her iki şirkete de başarılar diledi.

Cömert Varlık: Pek çok ülkeye katkı sağlayacağız

Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık törende yaptığı konuşmada, OYAK Genel Müdürü Sayın Süleyman Savaş Erdem’in vizyonu doğrultusunda Avrupa’nın köklü lojistik fimalarından METRANS ile yapılan iş birliğinden ötürü onur duyduklarını belirtti. Ekonomilerin büyük bir dönüşüm geçirdiği bu dönemde yapılan ortaklıkla ülkelerine çok şey katacaklarının altını çizen Varlık; “Bu operasyon hem ülke ekonomilerine hem de bölge ülkelerine katkı sağlayacak" dedi.

Peter Kiss: Amacımız müşterilerimize en iyi ve kapsamlı hizmeti sunmak

METRANS Genel Müdürü Peter Kiss da Omsan Logistics ile çıktıkları yolda böyle örnek bir projeye başlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Proje ile amaçlarının iki şirketin güç birliği ile müşterilerine en iyi ve kapsamlı hizmeti sunmasını sağlamak olduğunun altını çizen Kiss, gelecek dönemde başka projeler de hayata geçireceklerini kaydetti.

‘Yeşil taşımacılık’ için örnek proje

Son dönemde ‘yeşil taşımacılık’ olarak nitelendirilen demiryolu taşımacılığı alanında fark yaratan Omsan Logistics, demiryolu taşımacılığının hizmet portföyündeki ağırlığını her geçen gün artırıyor.

Yeşil Taşımacılık kavramının odağı olan demiryolunu stratejik büyüme alanı olarak gören Omsan Logistics, 15 adet lokomotif ve 500’den fazla vagondan oluşan filosuyla bu alanda hizmet veriyor.

2 milyonu aşkın ağacın dengeleyebileceği karbon salımı engellendi

Omsan Logistics, İstanbul – Slovakya arasında açılan hat sayesinde gelecek yıl sonuna kadar, 450 bini aşkın ağacın telafi edebileceği miktarda karbon salımını önlemeyi hedefliyor.

‘Dijital Karbon Ayak İzi Hesaplama’ uygulaması aracılığıyla yapılan hesaplamalara göre, 2021 yılında Omsan Logistics’in gerçekleştirdiği operasyonlarda demiryolu hattı kullanımı ile 2 milyon 220 bin 154 ağacın dengeleyebileceği karbon salımına eşdeğer tasarruf sağladı. Bu noktada özellikle AB Yeşil Mutabakatı ile lojistik firmalarının gerçekleştirdiği emisyon azaltımına katkı sağlayan projeler büyük önem kazandı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de demiryolu ile gerçekleştirilen toplam taşımalar içerisinde yüzde 10’un üzerinde pay alarak, demiryolu taşımaları yapan özel firmalar içinde lider olan Omsan Logistics, bir diğer çevreci taşıma modu olan denizyolunda da gerek özmal gerekse kiralık gemilerle yürüttüğü operasyon hacmini yaklaşık 8 katına çıkarttı.