Omsan Logistics global hedeflerine yeni logosuyla ilerliyor

OYAK Grup Şirketlerinden Omsan Logistics, 1978’den beri artarak devam eden entegre hizmetleriyle sektörün birçok alanındaki öncü konumunu yeni logosuyla taçlandırdı. Omsan Logistics, yeni logosunun çatısı altında geniş hizmet yelpazesindeki tüm iş süreçlerinde dijitalleşmeyi, müşteri memnuniyetini ve yetişmiş insan unsurunu odağına alarak, ilk adımda bölgesel penetrasyonunu artırmayı amaçlıyor. Global bir lojistik hizmet sağlayıcısı olma hedefiyle güçlü büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Başarıyla sağlanan dönüşümler yeni logoyu oluşturdu

Yeni logo tasarımını çalışanların fikirlerini aldıkları anket sonucunda belirlediklerini belirten Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık, “45 yıla yaklaşan tecrübemizle sektörünün önde gelen lojistik şirketlerinden biri olarak sunduğumuz tüm hizmetlerimizde birbirinden değerli başarılara imza atmaya devam ederken; dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilirlik konularında da emin adımlarla ilerliyoruz.

Hep birlikte hayata geçirdiğimiz başarıların altında yatan Omsan markasının ruhunu ve enerjisini sürekli gelişen global dünyaya da yansıtması istedik. Beraber çıktığımız bu yolda logomuzu da birlikte seçtik.Yeni logumuz altında daha büyük başarılara imza atacağımıza ve global bir şirket olma vizyonumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Yeni logo, globalleşmeyi ve dönüşümü simgeliyor

Omsan Logistics’in yeni kurumsal kimliğini tanımlayan logoda farklı renklerden oluşan daire formu entegre hizmet alanları olan tüm Dünya’yı, daire formundan çizgisele doğru dönüşen hareketler ise hızla ilerlemeyi simgeliyor. Kırmızı renk ise OYAK güvenini temsil ediyor.