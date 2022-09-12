OKT Trailer “Trailer Innovation 2023” Konsept Araç Ödülünü Kazandı

Treyler endüstrisinin yenilikçi gücünü daha fazla ön plana çıkaran, Avrupa’da treyler endüstrisinden en iyi yenilikleri seçmek için 15 alanında uzman medya mensubundan oluşan jürisi ile treyler sektöründeki yeniliklere odaklanan “Trailer Innovation 2023” yarışmasında dünyanın pek çok ülkesinden katılımcılar yer alıyor. Dünya markaları arasında yer alan OKT Trailer “Konsept” kategorisinde aldığı ödül ile uzmanlığını Avrupa’da taçlandırdı. Sunduğu mühendislik çözümleri ile sektörüne birçok yenilik kazandıran, Ar-Ge çalışmaları ile ürünlerinde sunduğu estetik tasarımları, teknolojik ve ergonomik yenilikleri ile markasını Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm Dünya’da temsil eden OKT, konsept tasarım ödülü ile sektöründe Türkiye’den ödül alan ilk ve tek marka olmayı başararak ülkesini Avrupa’da temsil etti.

FUTÜRİSTTİK YAPISI İLE BENZERSİZ

Fütüristik yapısı ile türünün ilk örneği olan Aerodinamik Gıda Tankeri tasarım çizgileri ile geleceğin treyler modelini belirliyor. Doğadaki en iyi aerodinamik yapıya sahip olan su damlası formundan yola çıkarak tasarlanan tanker, sürüş esnasında hava sürtünmesini minimum seviyeye düşürüyor. Araç üstü ekipmanların aerodinamik yapıyı bozmaması için rüzgârı arka tarafa iletecek şekilde bir form ile tasarlanan Aerodinamik Tankerde bulunan balıksırtı arka spoilar, aracın önünden arkasına doğru gelen rüzgâra yön vererek araç dinamiğini yükseltirken; araç altı difüzör kanalları ve tampon hava çıkışları araç altına giren hava basıncını düşürerek yol tutuşunu artırıyor. Sürücüsü için kullanıcı dostu ve mükemmel uyumu yakalamayı hedefleyen tanker aerodinamik yapıya sahip olması nedeniyle kamyona yakıt tasarrufu sağlayacak ve karbon emisyonunu düşürmeye yardımcı olacak. Tasarımında bulunan benzersiz özellikleri, teknolojisi ve benzersiz görünümü; sınıfının üstün özelliklerini öne çıkaracak Yeni Nesil Aerodinamik Gıda Tankerini treyler sektörünün en gözde modellerinden biri yapacak.

TASARIMINDA BÜTÜNSELLİK ÖN PLANDA

Araç üzerinde bulunan yürüyüş yolundaki korkular ve yürüyüş yolu üzerindeki mobil kontrol ile açılıp kapanabilen sürgülü korumalıklar ile gövdeyi daha bütünsel gösterecek tasarım elde edilmiştir. Gizlenmiş ve genişletilmiş yürüyüşü yolu ile korumalıklar hem aerodinamik yapıya uygun hem de kullanıcılarını daha geniş ve daha güvenli bir sistem ile buluşturuyor. Yeni nesil gıda tankerinin tekerleri üzerine kapatılmış tasarımıyla treyler modasını değiştirecek aerodinamik çamurluklar tekerleklere gelecek türbülansı yok ederek aynı zamanda estetik görünüm kazandırır, aracın arkasındaki üst kanatlar ve aracın tampon bölgesinde yer alan difüzör, rüzgârı disipliniz ederek treyler üzerinden hızlıca kayarak türbülansın araçtan uzaklaşmasını sağlar. Aynı zamanda bu kanatlar dengeleyici görev görerek treylerin karayolundaki akışını stabilize eder, yük taşıma esnasında aracın sallamamasını azaltır.

TEKNOLOJİK DONANIMA SAHİP

Değişen ve yenilenen teknolojiyle birlikte uzaktan yönetilebilir IoT ile gelişen, birbiri ile konuşan akıllı treylerlerin üretileceği döneme doğru ilerlenen bu dönemin gerekliliklerinden biri de telefon ile yönetilebilecek bir sistem. Bu ihtiyaca yönelik Yeni Nesil Aerodinamik Gıda Tankerinde yapılacak ilk değişiklik kullanım esnasında büyük kolaylık kazandıracak park ayaklarının indirilip kaldırılması ve üst koruma kapaklarının açılıp kapanması elektronik sisteme sahip olacak ve telefon aplikasyonu ile yönetilebilecek. Arkada bulunan dijital ekran sayesinde araç uydu ile haberleşecek ve bulunduğu ülke sınırları içerisinde kullanılan dilde aracın hızı, taşıdığı malzeme ve çeşitli uyarılar connected drive sistemi ile arka ekranda gösterilecektir.

Teknolojiye yapılan yatırımların ve dijitalleşme dönemi gereklilikleri kapsamında üretim süreçlerindeki ergonomik çalışmaların çıktısı olan Aerodinamik Gıda Tankeri; aerodinamik yapısı, estetik görünümü, elektrikli aksamı, çevre ve kullanıcı dostu kimliği ile OKT Trailer markasının yeni tasarım dili olarak fark yaratacak.

IAA TRANSPORTATION’DA ZİYARETÇİLERİ İLE BULUŞACAK

“Trailer Innovation 2023” ödül töreni, 23 Eylül 2022 saat14:00’te Almanya Hannover'da IAA Transportation fuarında hol 1’de bulunan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olup, 20-25 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuar boyunca ziyaretçiler hol 25, stant no B20’de bulunan OKT Trailer standında Aerodinamik Gıda Tankerinin bütün özelliklerini inceleme fırsatı bulacaklar.