Okt Traıler Marka Kalitesini Enerji Devleri İle Buluşturuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK başta olmak üzere, enerjiyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını özel sektörle bir araya getiren, aynı zamanda ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği platformu olan Petroleum İstanbul fuarında 31 Mart – 02 Nisan 2022 tarihinde karşılıklı çift stantta 2 aracını sergileyecek olan OKT Trailer sektöründe tek katılımcı olarak geniş ürün gamı, ADR’li ürünler konusundaki uzmanlığı ve satış sonrası servis alanında verdiği geniş kapsamlı hizmetleri ile gövde gösterisine hazırlanıyor.

Enerji sektörünün öneminin arttığı yeni dönemde lojistik süreçlerinde görülen hareketliliğe paralel sunduğu çözümler ile dünyada ihracat payını arttıran OKT Trailer, Uçak İkmal Tankeri, Akaryakıt Tankeri, Kimyasal Tanker, LPG Tanker, Bitüm Tanker gibi farklı ürün gamında, üretim teknolojileri ile mevzuatlara ve hizmet edeceği coğrafi bölge iklim ve yol koşullarına göre karbon, paslanmaz çelik ve alaşımlı alüminyum malzemelerden üretilen, tasarım hesaplamalarına uygun kalınlıklarda, farklı geometrik kesitlerde, geniş hacim aralığında, üstten ve alttan dolum yapılabilen, tek veya çok bölmede malzeme taşımaya uygun geniş tanker seçenekleri ile müşterilerine sağladığı sürdürülebilir hizmet alanlarını fuar ziyaretçilerine aktaracak.

Araç ve üst yapı muayene merkezi olarak karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı yapan ADR’li araçların teknik muayenesi konusunda Türkiye’de yetkilendirilen ilk 5 firmadan biri olarak 2004 yılından bu yana tecrübesi ile tehlikeli madde taşımacılığında muayene merkezi ve TSE belgelendirmeleri ile sektörde tam hizmet vererek ürün marka kalitesini bütünleyici çalışmalara imza atan OKT, ADR’li Tanker, Bitüm Tanker, LPG Tanker ve daha birçok ürünün muayenesinde hızlı çözüm noktası olarak, servis alanında sertifikalı uzman kadrosu ve mühendislik tecrübesi ile marka ayrımı gözetmeksizin tamirat ve tadilat işlemlerinin yasal mevzuatlara uygun yapılmasında 7/24 kesintisiz hizmet vererek müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

Satış ve satış sonrası servis hizmet kalitesi ile sürdürülebilir iş ortaklığında tercih sebebi olan OKT Trailer, enerji sektörü temsilcilerinin buluşma noktası Petroleum İstanbul’da Tüyap Fuar Merkezi, 12. holde B170 ve C100 olmak üzere karşılıklı çift stantta Konik Tanker Semi Treyler ve Araç Üstü Silindirik Tanker ürünleri ile yer alacak.