banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!

Okt Traıler İsg Çalışmalarındaki Hassasiyetini Taçlandırdı

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık çalışmalarına her geçen gün yenisini ekleyerek çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarında sürekli güncel kalmalarını amaçlayan OKT Trailer bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar Şenlikleri Haftasında; “Sıfıra değer katmak için farkındayız. Güven’le Sevgi noktasındayız!” dedi.

Lojistik 17.05.2022, 12:09
Okt Traıler İsg Çalışmalarındaki Hassasiyetini Taçlandırdı

Geleneksel olarak Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar Şenlikleri Haftasında konuyla ilgili hassasiyetini sürdürülebilir çalışmaları ile devam ettiren OKT Trailer, çalışanlarına farklı bakış açıları kazandırarak iş sağlığı ve güvenliği konularının kurumsal kültür seviyesinden toplumsal kültüre ulaşması için bir hafta boyunca etkinlikler, eğitimler, yarışmalar, geniş kapsamlı tatbikat programı ve şenlik gerçekleştirdi.

OKT Çalışanları Güven ve Sevgi’yi dinliyor

2021 yılında yeniden yapılandırılan İSG Kurulu’nun çalışmaları kapsamında fabrika sahası içerisindeki sağlık ve güvenlik tedbirlerinin arttırılması, konuyla ilgili farkındalık projeleri üretilmesi, İSG çalışmalarının sadece fabrika sahası içerisinde değil çalışanlarının ailelerinin ve çevrelerine de dokunabilmeyi amaçlanarak Güven ve Sevgi isimli iki çocuk karakter ile kurul adına bilgilendirme, uyarı ve önerilerde bulunurken, “Sıfır iş kazası ile sıfıra değer katmak için Farkındayız! Güven’le Sevgi noktasındayız!” sloganı ile iş kazalarının önüne geçebilmek adına çalışmalar yapılmaktadır. Güven’le Sevgi’yi görünce kendi çocuğunu veya ailesini aklına getirerek kurallara uyma ve geri bildirimde bulunma konularında daha hassas davranılacağı düşünülen proje kapsamında fabrika sahasında gezerek çalışanlara uyarılarda bulunan rol model çocuklar, akılda kalıcı etki bırakacak ve daha dikkatli olmalarını sağlayacak türlü uygulamalı eğitim ve pratik bilgileri çalışanlara aktardılar.

Hafta boyunca eğitim ve yarışmalar düzenlendi

İş Sağlığı ve Güvenliği Bahar Şenlikleri Haftasının ilk gününde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD Aydın İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı Aydın İl Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımı ile geniş çaplı bir tatbikat düzenlenirken çalışanlar olası vaka durumlarında başlarına gelebilecek olayları deneyimleyerek, tecrübe kazandılar.

Tatbikatın ardından İSG Kurulu çalışmalarının yer aldığı İSG Gündem programında kurulun yeni dönem çalışmalarından bahsedilirken haftanın 2. gününde çalışanlar “KKD kullanımı ve Atık Yönetimi” ile ilgili eğitimler aldılar. Sosyal medya kullanımı, telefon bağımlılığı, özlük işlemleri faaliyetleri konulu farkındalık çalışmalarının yanında ilk yardımcı eğitimi alan çalışanlar, 5 duyu organı ile ilgili hazırlanan özel parkurlarda uzuvlarını kaybetmiş kişinin yaşadığı hissi yaşamaları ve konuya daha fazla hassasiyet kazanmaları adına farklı deneyimleri tecrübe ettiler. Haftanın diğer bir gününde “Mindfulness ve Nefes Egzersizi” eğitimi ile doğru nefes alma tekniklerini öğrenen çalışanlar; “Geri Dönüşüm” yarışmasında kullanmadıkları eşyaları getirerek sıfır atık bilinci ile dönüşüme katkı sağlarken, “Slogan” ve “Resim” yarışması ile elde ettikleri bilinci ve çalışmalarını evlerine taşıdılar. Haftanın son günlerinde “Bil Bakalım” ve “Cevabı İpucunda” yarışmaları ile İSG ile ilgili bilgilerin içerisinde yer aldığı eğlenceli yarışmalara katılan OKT çalışanları hem eğlendiler hem de birçok konu ve materyal hakkında bilgi sahibi oldular.

Bahar Şenliği ile stres attılar

OKT Trailer fabrika sahasında şenlik için hazırlanan özel alanda hafta boyunca eğitimler, yarışmalar ve deneyimler ile bilgi ve tecrübelerini arttıran OKT çalışanları organizasyonun son gününde Anemon Otelde gerçekleştirilen Bahar Şenliği ile eğlenerek, haftayı moral ve motivasyon ile tamamladılar. Güven ve Sevgi’nin eşlik ettiği eğlence dolu gecede çalışanların katılımı ile renkli dakikaların yaşandığı OKT Show programında zengin içeriklere yer verilirken, ödül töreni ile hafta içerisinde gerçekleştirilen yarışmaların kazananları ödüllerini teslim aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde canlı müzik grubu performansları ve DJ parti ile çalışanlar doyasıya eğlence yaşadılar.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
23°
açık