banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Köy okullarında görevli öğretmenlerin aşılanmasına başlandı
Köy okullarında görevli öğretmenlerin aşılanmasına başlandı
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
banner448

OKT TRAILER GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

1981 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan ve bugün 48 ülkeye ihracat yapan OKT Trailer ürünlerinde sunduğu geniş konfigürasyon seçenekleri ile treyler ve üstyapı ekipmanları sektörünün öncüleri arasında olmaya devam ederek geleceğe yönelik alt yapı çalışmaları ile 2020 yılında başarısını pekiştirdi.

Lojistik 24.02.2021, 18:35
2
OKT TRAILER GELECEĞE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Kullanıcı beklentileri doğrultusunda tasarladığı ve ürettiği araçlarla 40 yıldır sektörüne birçok ilki kazandıran OKT Trailer Covid-19 pandemisi sebebiyle umulmadık koşullarda ve değişken piyasa koşullarında tamamlanan 2020 yılında, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ürün gamı ile katma değer üretmeye devam etti. 2020’nin pandemi nedeniyle hem dünya hem Türkiye için zor bir yıl olduğunu üst düzey güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürerek uzun vadeli hedeflerine odaklandıklarını dile getiren OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş; “Covid-19 sürecinin en başından itibaren çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın sağlığını korumak, işimizin devamlılığını sağlamak, salgının etkisini azaltmak ve yayılımı engellemek için gerekli tüm önlemleri aldık. Bu dönem dünyada olduğu gibi şirketimizde de tüm süreçlerin dijitalleşmesi için kurum içi çalışmalara ve yatırımlara yer verildi. 2020 yılı lojistik sektörünün öneminin daha çok arttığı bir yıl oldu, Lojistiğin her daim devam etmesi ve her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulan sektör haline gelmesi bizlere gelecek için farklı neler yapabiliriz diye sorgulamaya ve planlama yapmaya yöneltti. Bu sebeple Ar-Ge ve teknolojik kaynakların kullanımı alanlarında daha yoğun çalışmalar içerisinde bulunduk. Aynı zamanda dijitalleşme ve değişen koşullar sebebi ile içsel yapılanma, enerji kaynaklarını daha verimli kullanabilme ve sıfır atık çalışmalarına odaklanarak şirketimizi geleceğe hazırladığımızı ifade edebilirim. Geçtiğimiz yıllara kıyasla 2021 yılı; pandemi zaman dilimini başarılı ile değerlendirmiş ve altyapı yatırımlarına odaklanmış şirketler için başarılarını taçlandıracakları bir yıl olacaktır.” dedi.

YENİ JENERASYONA HAZIRIZ

2020 yılının şirket içi çalışma ve insan kaynakları süreçlerine ağırlık verilerek yeni jenerasyona uygun çalışma koşulları ve geleceğe yönelik ürün bazlı çalışmaların projelendirilmesi süreçlerini tamamladıkları bir yıl olduğunu ifade eden Maraş; “2018 yılından bu yana hizmet veren Ar-Ge merkezimizde geçtiğimiz yıl, yeni proje ve girişimler için yoğun çalışma içerisinde olduğumuz bir dönemdi. Dijital dönemin gerekliliklerini yerine getirerek alt yapı çalışmalarımızda ciddi bir yenileme ve aynı zamanda ürün geliştirme konusunda yeni girişimler içerisinde bulunduk. Yeni jenerasyonun iş yaşamına katılması süreçlerini en geçişken şekilde sağlayabilmek adına çalışma koşullarını gözden geçirerek ergonomik çalışma ortamları kurguladık. Yeni jenerasyon bireylerinin organizasyonumuza uyum sağlamaları, kişisel gelişim çalışmaları ve kariyer hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi adına üniversite -sanayi iş birliği çalışmalarının alt yapılarını oluşturduk. Böylece hem çalışan profilini güçlendirecek hem de ürünlerimizde yenilikçi çalışmalarımızı yansıtacak bir ekip kurmayı hedefledik. Bünyemize yeni katılan y ve z kuşağı bireylerin, x kuşağı çalışanlarımız ile uyumlu ve etkin çalışabilmesi adına organizasyonel gelişim süreçlerimizi istihdam stratejilerimiz ile bütünleştirerek yeni çalışma modellerini modern dünyaya entegre ederek güçlü insan kaynağımızla milli vizyonumuza katkı sağlıyoruz.”

İHRACAT PAZARINDA ARANAN MARKA KONUMUNDAYIZ

Dünya pazarında sahip olduğumuz güçlü konumun en önemli dayanağının Ar-Ge alanındaki çalışmalar olduğunun bilinci ile ürünlerimizde ergonomik ve yenilikçi çalışmalara önem veriyoruz diyen Hakan Maraş; “Güçlü ve tecrübeli kadromuz ile artan teknolojik gelişmeleri karşılamak ve hatta öncesinde harekete geçmek için geleceğe yönelik çalışıyor ve ürünlerimizi değişen teknolojiye uygun olarak geliştiriyoruz. Dünyada sayılı ülkemizde ilk olacak birçok mega projeye imza attık. Farklı ülkelerin farklı hava koşulları, yol koşulları, stantları vb. tüm süreçlere hızlı cevap verebilme ve özel projeler üretebilme kabiliyetimiz ile ihracat payımızı arttırırken yeni iş birlikleri ve projelere imza attık. Ürünlerimiz, Avrupa başta olmak üzere Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde tercih nOKTasındadır. Türkiye’yi temsil etme prestijimizi artırarak bu ve benzeri projelerimizin çıktısı sonucu ihracat pazarında aranan marka konumunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz

FÜTÜRİSTTİK ÇALIŞMALARIMIZ İLE GÜNDEME GELECEĞİZ Dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle 2020 yılında ertelediğimiz çalışmalarımızı 2021 yılında hızlandırmaya çalışıyoruz. 2021 yılı bizim için yaşanan olaylardan tecrübe edinip bu birikimlerin çıktılarını alacağımız bir yıl olacak. Geleceğe bakış açımız ile treyler modasını değiştirecek ve Dünya’da ses getirecek kullanıcı dostu yeni nesil gıda tankeri çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Üstün Teknolojik gelişmelerden faydalanarak tasarlanan, farklı çizgisiyle estetik görünümlü, ayrıcalıklı, alışılmışın dışında, kullanıcı ergonomisini ön planda tutan, oldukça iddialı, benzersiz özellikleri ile geleceğin treyler modeli olan yeni nesil gıda tankeri ile gıda taşımacılığında üstün kullanım dinamiklerini müjdeleyecek olan OKT Trailer, yeni dönemde fütüristtik çalışmaları ile gündeme gelecek.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19